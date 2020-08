Sabrina Ghio festeggia 35 anni in barca, svolta positiva dopo Uomini e Donne (Foto)

Sabrina Ghio è un volto noto al pubblico televisivo. La ragazza, infatti, ha partecipato dapprima ad Amici di Maria De Filippi come ballerina, ma non è tutto! I telespettatori di Uomini e Donne, infatti, la ricorderanno sul trono di Uomini e Donne dove, tre anni fa, era andata alla ricerca del vero amore.

L’esperienza all’interno del dating show di Queen Mary ha segnato profondamente la vita di Sabrina Ghio che si è vista letteralmente rifiutata dall’uomo che aveva scelto. Al momento della scelta, infatti, Nicolò Raniolo, che le aveva fatto perdere la testa, aveva risposto di no. Oggi la Ghio è felice, la vita è migliorata da allora. Le immagini del suo ultimo compleanno ne sono la prova. Vediamo come l’ha trascorso.

Sabrina Ghio, 35 anni spensierata

Sabrina Ghio ha compiuto 35 anni e ha festeggiato davvero in grande. Come accade a tutti coloro che sono nati in estate, anche l’ex protagonista di Uomini e Donne ha potuto festeggiare tra mare e relax. Ed è proprio quel che è accaduto alla Ghio che ha trascorso una giornata di spensieratezza in barca insieme alle persone che le sono più care in assoluto.

A confermarlo è stata proprio lei con un post su Instagram in cui ha postato il video con la torta di compleanno. A farle da scenario il bellissimo mare al largo dell’isola di Ponza, dove si trovava in barca insieme ai propri cari. “Grazie per questo giorno pieno d’amore” scrive Sabrina Ghio, proseguendo “Ho passato il compleanno con la mia famiglia” e ringraziando, quindi, Dio per la vita che ha adesso che è molto felice.

Un passato doloroso

Sabrina Ghio non ha un passato semplice e si è dovuta di certo impegnare moltissimo per superare le difficoltà che la vita le ha posto davanti. Nel 2008 la ragazza era convolata a nozze con l’immobiliarista Federico Manzolli. Matrimonio finito molto male con una separazione avvenuta nel 2014 e con una sofferenza davvero incredibile. La Ghio, difatti, era diventata madre, appena un anno prima (nel 2013), della piccola Penelope che oggi ha 7 anni.

Ritrovarsi sola con una bimba piccola non è stato semplice ma Sabrina Ghio è riuscita ad affrontare tutto al meglio. Nel 2015 è arrivato nella sua vita Carlo Negri, suo attuale compagno, di cui è innamoratissima e che è sempre al suo fianco. Da lì la svolta positiva per la ragazza che adesso è felice, così come ha confermato più volte sui social network.