Adriana Volpe, Ogni Mattina rischia di essere cancellato: il rumor

Ogni Mattina cancellato dal palinsesto di TV8?

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe ha accettato una nuova sfida televisiva. Infatti da qualche mese ha intrapreso una nuova avventura a TV8 alla conduzione, insieme ad Alessio Viola, del contenitore Ogni Mattina. Quest’ultimo va in onda cinque volte alla settimana dalle 10.00 fino alle 14.00.

Il format in questione non sta ricevendo degli ascolti esaltati, per tale ragione qualche settimana fa Giancarlo Magalli, storico nemico dell’ex gieffina, ha scherzato sui dati Auditel che non superano l’1% di share. Affermazioni, quelle del conduttore de I Fatti Vostri che hanno riaperto ancora una volta lo scontro a distanza tra i due. Quale sarà dunque il futuro di del nuovo programma mattutino di TV8? Stando ad un rumor lanciato da Dagospia rischierebbe la cancellazione, ma non nelle prossime settimane.

Dagospia lancia un’indiscrezione sul programma di Adriana Volpe

Nello specifico, stando a Dagospia, Ogni Mattina capitanato da Adriana Volpe e Alessio Viola, continua a registrare degli ascolti bassissimi, non superando nemmeno l’1% di share. La critica rivolta al format targato Sky è quello di essere molto simile ad altri contenitori televisivi Rai e Mediaset, e di conseguenza di non avere una propria identità. Per tale ragione la direzione sta invitando degli ospiti che fanno parte del mondo dello spettacolo, ma anche questa iniziativa non risolleva i dati Auditel.

In poche parole l’emittente sta valutando la situazione, che potrebbe portare la il programma ad un cambiamento di formula oppure alla cancellazione. Nel portale di Roberto D’Agostino si legge: “Cosa succederà? La trasmissione è stata già annunciata per settembre, non si vuole interrompere subito l’esperimento perché in tv serve tempo e c’è voglia di insistere. Un primo bilancio è stato già fatto e gira voce che se gli ascolti non dovessero crescere si arriverebbe a un cambio di formula oppure a una cancellazione il prossimo dicembre”.

Ogni Mattino in onda fino a settembre: futuro incerto

Al momento non è chiaro il futuro di Ogni Mattina, trasmissione televisiva sulla quale Adriana Volpe dopo il suo addio alla tv di Stato e alla sua esperienza al Gf Vip 4 puntava tantissimo.

La cosa certa è che per tutta l’estate, quindi fino a settembre la moglie di Roberto Parli e il collega Alessio Viola rimarranno al timone del format mattutino di TV8. E a proposito di questo, di recente la dove Volpe ha perso la pazienza per una lite.