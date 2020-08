Antonella Clerici, messaggio doloroso su Instagram: “Non dobbiamo dimenticare” [FOTO]

Antonella Clerici e il ricordo commovente su Instagram

Qualche giorno fa ricorreva il 40esimo anniversario della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per l’occasione, Antonella Clerici che molto presto tornerà sul piccolo schermo, attraverso Instagram, ha voluto esprimere un pensiero alle vittime rimaste coinvolte in quella terribile esplosione avvenuta alla stazione ferroviaria centrale del capoluogo emiliano.

L’ex padrona di casa de La prova del cuoco, sul suo seguitissimo account social, ha condiviso uno scatto in bianco e nero che mostra un orologio fermo alle 10:25 scrivendo il seguente messaggio: “Quell’orologio è lì per ricordarci di non dimenticare…”.

La conduttrice Rai ricorda la strage di Bologna del 2 agosto 1980

“Sono passati ormai quarant’anni ma quell’orologio è lì e segna le 10.25”, ha scritto Antonella Clerici nel post pubblicato su IG. Sempre nel contenuto in questione, la professionista lombarda ha aggiunto anche l’hashtag #stragedibologna1980. Naturalmente, come era prevedibile, in pochissimo tempo il contenuto in questione ha ricevuto migliaia di cuoricini rossi e di commenti e da parte dei suoi follower.

Tra questi si nota il mi piace da parte della cara amica e collega Rita Dalla Chiesa, che per anni è stata la sua avversaria alla concorrenza quando era alla guida di Forum. (Continua dopo il post)

Antonella Clerici a settembre condurrà E’ sempre mezzogiorno

Nel frattempo Antonella Clerici sta lavorando incessantemente al suo nuovo programma culinario E’ sempre mezzogiorno. Si tratta di una che da settembre, dal lunedì al venerdì, prenderà il post dell’uscente La prova del cuoco. Infatti il cooking show capitanato da Elisa Isoardi è stato chiuso definitivamente alla fine di giugno.

Al momento non conosciamo la data ufficiale del primo appuntamento del programma di Rai Uno, ma tranne imprevisti dell’ultimo minuto dovrebbe partire lunedì 7, o al massimo il lunedì successivo. Nel frattempo proprio per E’ sempre mezzogiorno, la compagna di Vittorio Garrone negli ultimi giorni ha ricevuto un appello a mezzo stampa da parte della collega Isoardi. Mentre quest’ultima tornerà alle sue origini, ovvero sarà al timone di uno storico programma che si occupa di salute, Check up in onda il fine settimana su Rai Uno.