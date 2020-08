Francesca Fialdini, svelata l’identità del suo fidanzato: si chiama Milo

Francesca Fialdini fidanzata con un certo Milo?

Chi segue Francesca Fialdini sa perfettamente che è fidanzata da qualche tempo con una persona cui non vuole svelare la sua identità. Nelle interviste rilasciate ultimamente, l’ex padrona di casa de la vita in diretta ha sempre dichiarato di vivere una relazione sentimentale molto importante e soprattutto passionale. In tutto questo tempo, però, la professionista Rai non ha mai reso noto il nome della persona che ama. Il motivo? Una scelta dettata dalla voglie di proteggere la sua privacy.

Nelle ultime ore ci ha pensato il portale Dagospia a svelare a tutti il nome di colui che ha rubato il cuore della Fialdini. Secondo i rumor raccolti dal sito di Roberto DAgostino, la 40enne è impegnata sentimentalmente con un certo Milo, un odontoiatra molto conosciuto a Lecco e dintorni. Un uomo che la presentatrice di Da noi…A ruota libera conosce da molti anni. Per caso Francesca ha ripreso una storia con un ex fidanzato cui provava ancora del sentimento?

Dagospia sgancia una bomba mediatica sulla conduttrice Rai

Il sempre informato Dagospia ha fatto sapere ai suoi lettori che sul profilo personale Facebook di Milo spunta la dicitura ‘fidanzato ufficialmente con Francesca Fialdini. Una relazione che iniziata ben undici anni fa. Quindi in tutto questo tempo la professionista Rai e questo uomo hanno tenuto nascosta tale storia? Ma non è finita qui, sembra che la conduttrice di Da noi…A ruota libera quanto e Milo si seguono anche a vicenda sui loro account IG. Tuttavia nei profili ci sono pochissime foto di coppia.

Dopo che il sito di Roberto D’Agostino ha sganciato questa nuova informazione, i due usciranno allo scoperto? In una recente intervista l’ex padrona di casa de La vita in diretta aveva parlato della sua voglia di diventare madre e creare una sua famiglia. Un obbiettivo che vuole raggiungere dopo che in televisione si è tolta alcune soddisfazioni. Milo sembra essere la persona giusta per esaudire i desideri della Fialdini.

Le dichiarazioni di Francesca Fialdini sul fidanzato

In questo ultimo periodo Francesca Fialdini ha rilasciato alcune interviste. In una di esse la professionista toscana ha ammesso che con la persona che ama vive una relazione sentimentale a distanza e che le nozze rientrano tra i suoi progetti futuri.

Ovviamente la conduttrice di Da noi…A ruota libera non vuole assolutamente rinunciare ai suoi impegni lavorativi sul piccolo schermo. Senza ombra di dubbio la 40enne è una donna in carriera e ha una spiccata professionalità.