Oscar Branzani, duro sfogo contro Eleonora: “Schifo” il web basito per ciò che ha fatto (FOTO)

In queste ore, Oscar Branzani ha dato luogo ad un durissimo sfogo contro la sua ex Eleonora Rocchini. I due sembravano essersi riappacificati ma, improvvisamente, qualcosa sembra sia andato storto.

Gli errori e gli scheletri del passato potrebbero essere tornati e questo ha generato nell’ex tronista una reazione davvero estrema. Il web si è scagliato contro la Rocchini, la quale sembrerebbe aver tradito nuovamente il ragazzo.

Lo sfogo di Oscar Branzani

Due ex volti di Uomini e Donne sono tornati a farsi la guerra sui social. Stiamo parlando di Oscar ed Eleonora. Un po’ di tempo fa, i due si sono riavvicinati. Sul web hanno cominciato a diffondersi foto e video dai quali si evinceva chiaramente che i due stessero insieme. I diretti interessati, però, hanno mantenuto un grande riserbo sulla questione, molto probabilmente in virtù del fatto che sapevano non sarebbe durata molto.

Ad ogni modo, nel corso della giornata di ieri, Oscar Branzani ha dato luogo ad uno sfogo aspro contro Eleonora. Nel rispondere ad un commento di una fan, il giovane ha messo in piazza i suoi sentimenti e la sua vita privata. Nel caso specifico, ha insinuato che la fanciulla sia una persona davvero falsa e meschina in quanto ha sempre finto con lui. La Rocchini. Oscar ha accusato la ex di averla tradita nuovamente. (Continua dopo la foto)

Le accuse contro Eleonora

Mentre stava on lui e gli professava amore, in realtà, sentiva un altro uomo, che era solita definite con il termine “Schifoso”. Inoltre, la cosa più meschina che la ragazza sembrerebbe aver fatto al suo ex è di tipo lavorativo. Nel suo sfogo, Oscar Branzani ha detto che Eleonora metteva like al suo competitor in ambito di abbigliamento. Il popolo del web, nell’apprendere tutto questo, non ha potuto fare a meno di sbottare contro la giovane.

Al di sotto del suo ultimo post, infatti, è scoppiato un putiferio. Moltissime persone l’hanno aggredita verbalmente dipingendola come una persona davvero infima. Lei, però, ha cercato di mantenere la calma e di limitarsi a dare delle semplici risposte piccate volte a sminuire la versione del suo ex. La ragazza ha chiarito di non aver nessun interesse di smentire le accuse che circolano sul suo conto. La gente è libera di credere a ciò che vuole perché lei ha la coscienza pulita.