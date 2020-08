Grande Fratello Vip, Signorini cerca il colpaccio: nel cast un attore de Il Segreto

Dopo il rifiuto di Can Yaman di Daydreamer al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non si arrende. Il conduttore, infatti sta pensando ad un piano B che di sicuro accontenterà tantissime sue seguaci. Stiamo parlando di Tristan de “Il segreto” ovvero l’amatissimo Alex Gadea. Per ora quest’indiscrezione non trova ancora conferma ufficiali ma tutto sembra propendere per il si. Vediamo nei dettagli cosa bolle in pentola.

Can Yaman ha detto no al Grande fratello vip

A poche settimane dalla prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, già si sta impazzendo per conoscere i concorrenti. L’ultima indiscrezione riguarda Tristan Castro de “Il segreto”.

La notizia non è stata confermata ufficialmente ma, stando a quanto riportato dai rumors, l’attore spagnolo andrebbe a sostituire il collega Can Yaman, protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno. Se Alex Gadea dovesse dire si al Grande Fratello Vip di sicuro renderebbe felici le appassionate della telenovela spagnola, ormai in onda da quasi 10 anni.

Can Yaman è l’attore del momento che, oltre alla sua professionalità, ha conquistato il pubblico femminile con il suo fascino e la sua bellezza. Se Yaman avesse accettato di partecipare al GFVip, le fan di Daydreamer sarebbero state contentissime.A quanto pare, però, Can Yaman ha rifiutato il reality di Signorini e sembra essere più propenso per ‘L’Isola dei Famosi’.

Il possibile piano B di Alfonso Signorini

Di conseguenza Alfonso Signorini avrebbe cacciato un altro nome per il suo Grande Fratello Vip. Protagonista maschile indiscusso della soap opera spagnola de “Il segreto”, Alex Gadea è meglio conosciuto con il nome del personaggio che interpreta, Tristan Castro. Ma chi è l’affascinante attore che potrebbe ritornare in Italia?

Alex Gadea è nato nel 1983, e sin da piccolo ha sempre coltivato la passione del teatro. A 18 anni si è trasferito a Madrid dove ha cominciato a frequentare l’Accademia d’Arte Drammatica. Nel 2007 debutta in due film in due film dal titolo “Adrenalina” e “El Nuevo Orden”. Riconosciuta la sua bravura, nel 2009 ottiene il ruolo di protagonista nella serie tv serie Tv “L’Alqueria Blanca”.

Il vero successo e la notorietà arrivano nel 2011 quando Alex Gadea è entrato a far parte del cast de “Il Segreto”, nel ruolo di Tristan Castro, che gli avrebbe portato grande visibilità in Spagna, Italia e non solo. Il Segreto è una soap che ha stregato tutti ma purtroppo come ben sanno gli appassionati quest’anno termineranno le riprese.