Io e Te, Katia Ricciarelli mette in imbarazzo Pierluigi Diaco: “Io non ho parole…”

Katia Ricciarelli mette in imbarazzo Pierluigi Diaco

Continua la programmazione di Io e Te. Ultimo mese di messa in onda per il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco e i suoi compagni d’avventura Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. E proprio la cantante nella sua rubrica dedicata alla lirica ogni giorno fa conoscere al pubblico il fascino del melodramma facendo ascoltare le voci liriche.

Nella puntata di lunedì 3 agosto 2020, però, l’ex moglie di Pippo Baudo si è dovuta togliere per forza la collana perché andava a sbatteva sul microfono creando alcuni problemi di audio. A quel punto il padrone di casa, curioso di quello che stava accadendo ha chiesto se per caso fosse un altro dono da parte dell’autore Maurizio Gianotti: “Ma io sono in imbarazzo, stiamo scherzando? Gianotti, tutti sti soldi dove li prendi?”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è successo in trasmissione.

Divertente siparietto tra i due protagonisti di Io e Te

Ma non è finita qui Infatti, sempre nella rubrica curata da Katia Ricciarelli a Io e Te, la soprano si è trovata costretta, nonostante lei non volesse, a togliersi la collana. “Mi stanno a controllare… Ma come fa la donna a rinunciare?”, ha asserito l’ex moglie di Pippo Baudo. A quel punto il conduttore Pierluigi Diaco ha ne ha approfittato per ricordare il feeling che si è creato tra la lirica e l’autore del programma pomeridiano di Rai Uno, Maurizio Gianotti.

“Scopro un rapporto curioso, inutile che ridete”, ha detto il giornalista. Quindi l’opinionista di Io e Te ha detto che dopo gli avrebbe confidato qualcosa in più. “In privato? La Ricciarelli è in imbarazzo”, ha concluso l’ex naufrago.

Katia Ricciarelli e il debole per l’autore Maurizio Gianotti

Dopo la battuta di Pierluigi Diaco, Katia Ricciarelli non ha voluto più i complimenti da parte di quest’ultima. Infatti, dopo aver fatto numerosi apprezzamenti per il collega ed ed direttore artistico di Amici Vittorio Grigolo, la donna ha un debole per l’autore Rai Maurizio Gianotti.

Per tale ragione il conduttore è abbastanza geloso nei suoi confronti, infatti lo ha ammesso in diretta nel programma pomeridiano della prima rete: “Sono geloso, non ti controllo più. Sei incredibile. Ormai la Ricciarelli è andata. E’ presa dalla ridarella perché è innamorata”.