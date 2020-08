Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, dopo anni la verità sull’addio: “Sono stato ferito…”

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: la fine di un amore

Dopo dodici anni di relazione sentimentale nessuno pensava che Cristina Chiabotto e Fabio Fulco avrebbero preso due strade differenti. I due formavano una delle coppie più belle e durature del mondo dello spettacolo italiano.

Addirittura l’attore e l’ex Miss Italia avevano in progetto il matrimonio, ma poi qualcosa è andato storto. La conduttrice torinese decise di chiudere la loro storia in modo drastico. Per quale ragione? Il professionista, dopo la separazione non ha mai nascosto il dolore che le ha causato la ragazza per l’iniziativa presa.

Le ragioni della separazione

Ma per quale ragione Fabio Fulco e Cristina Chiabotto si sono lasciati? E’ questa la domanda che si sono posti molto fan dell’ex coppia. A svelare il perché ci ha pensato lo stesso attore che, intervistato dal magazine Intimità, è tornato a menzionare la donna che ha amato per ben dodici anni.

Nello specifico, Fabio ha puntato il dito contro la sua ex accusandola di averlo ferito e di aver sbagliato i modi con cui ha deciso di chiudere una storia d’amore così lunga. “Sono stato ferito. Non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto da modo in cui questo è accaduto. Le storie possono finire, succede e non sta certo a me giudicare, ma a fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce”, ha rivelato Fabio.

Fabio Fulco e la nuova relazione con Veronica Papa

Nel corso dell’intervista a Intimità, Fabio Fulco ha fatto altre dichiarazioni sulla sua ex Cristina Chiabotto. “Modi che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. E nel mio caso, invece, si sono sbagliati proprio quelli. Ma ora, con il senno di poi, comincio a pensare che forse era quello il prezzo da pagare per prepararmi a ricevere ciò che ho oggi”, ha detto il professionista che non ha più rapporti con l’ex Miss Italia.

Dopo l’addio a quest’ultima, Fulco si è fidanzato con Veronica Papa. L’uomo si è detto pronto a sposarla: “Durante la quarantena tra me e Veronica è andata alla perfezione. Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. Insomma, la prova è stata superata brillantemente. Stiamo pensando seriamente al matrimonio”.