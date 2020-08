Brutte notizie per Temptation Island VIP: la De Filippi fa un passo indietro e cambia idea

Come già preannunciato da Filippo Bisciglia nell’ultima puntata di Temptation Island, a partire da settembre andrà in onda la versione VIP del programma, condotta da Alessia Marcuzzi. In queste ore, quindi, stanno trapelando delle informazioni in merito al cast che potrebbe comporre tale edizione.

Dopo la diffusione di alcuni nominativi, sul sito Dagospia è stata fatta una confessione davvero spiazzante. A quanto pare, Maria De Filippi ha cambiato idea ed ha deciso di fare un passo indietro in merito all’edizione.

Il passo indietro di Maria su Temptation Island VIP

In queste ore è trapelata una brutta notizia che riguarda Temptation Island VIP. Nel caso specifico, pare che la padrona di casa abbia deciso di stravolgere il format per non intralciare il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. Il prossimo autunno comincerà la seconda edizione del GF VIP di Signorini e molte sono le indiscrezioni che sono trapelate in relazione cast. Ad ogni modo, contemporaneamente a tale format comincerà anche Temptation Island VIP.

Onde evitare un conflitto di interessi, la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe deciso di non portare nessuna coppia VIP all’interno del programma. La versione del reality show, dunque, verrà stravolta in modo integrale e tornerà alle origini. Questo è, infatti, il motivo per il quale nell’edizione tradizionale, che si è conclusa la settimana scorsa, c’erano anche due coppie famose, Antonella Elia, Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Tutte notizie fake?

In molti, inizialmente, avevano ipotizzato che il motivo risiedesse nel fatto che, a causa del Covid-19, non sarebbe stato possibile dare luogo a due edizioni separate. Pertanto, l’azienda Mediaset avrebbe potuto decidere di generare una crasi tra le due varianti. In realtà, a distanza di un po’ di tempo sembra trapelata un’altra verità. L’edizione di Temptation Island VIP si trasformerà in NIP.

Personaggi popolari all’interno di due programmi contemporaneamente avrebbe potuto danneggiare sia l’una sia l’altra trasmissione. I recenti rumors in merito alla partecipazione di Giulio Raselli, Giulia D’Urso, Cecilia e Jeremias Rodriguez, dunque, sembrerebbero essere poco veritieri in seguito a questi nuovi aggiornamenti. Come avranno preso i telespettatori questa novità?? Risulta inevitabile, ovviamente, pensare che l’edizione di settembre del reality show si sarebbe tranquillamente potuta evitare dato che risulterà esattamente come tutte le altre. Non ci resta che attendere la versione ufficiale dei vertici del reality show e della padrona di casa Alessia Marcuzzi.