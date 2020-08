Romina Power è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo e della musica più amati in assoluto. Il suo garbo, la sua eleganza, il suo essere mai volgare, fanno di lei una vera icona, apprezzata sempre più dal grande pubblico.

Romina Power e l’appello Instagram

L’ex moglie di Albano, nonostante i telespettatori richiedano sempre più spesso la sua presenza in tv, è sempre meno propensa ad ospitate (a patto che non si tratti della sua migliore amica Mara Venier, infatti è stata spesso ospite a Domenica In) però ci tiene ad aggiornare i suoi follower attraverso i social. Ed è proprio grazie a Instagram che i follower dell’artista di origine americana possono tenere con lei un “contatto”, seppur virtuale, un filo diretto che permette loro di non perdere di vista la beniamina tanto adorata.

In queste settimane Romina ha inondato la sua bacheca di foto e di appelli: l’attrice, che come è ben noto a tutti, ama gli animali e da sempre è portavoce delle battaglie in difesa, ha infatti rivolto un appello per il Toro Casimiro di 30 mesi, il quale era alla ricerca di una casa.

La Power ha preso a cuore la questione e si è subito mobilitata per l’animale. Con un post su Instagram ha chiesto aiuto: “Il toro, Casimiro di un anno e mezzo cerca casa. Salvato dal mattatoio non lo possono piu’ tenere dove sostano i poveri vitelli prima di essere uccisi. Cerco qualcuno che abbia uno spazio dove ospitare Casimiro . Le spese di viaggio a carico mio. Verro’ ad accertarmi che lui stia bene”, ha scritto nella speranza che qualcuno di buon cuore decidesse di adottare l’animale.

Ritorna il sereno con Albano

Intanto, dopo aver trascorso negli anni passati periodi decisamente burrascosi, tra l’ex coppia Albano e Romina, sembra sia ritornato il sereno. I due, che condividono una famiglia, hanno ripreso non solo un sodalizio lavorativo, ma pare siano oggi in buoni rapporti, tanto da potersi definire ufficialmente amici.

E’ di queste ore la notizia che Albano sarebbe intenzionato a sposare, dopo anni di tira e molla, la showgirl pugliese Loredana Lecciso e, a quanto pare, la decisione ha avuto il benestare della Power…per la serie “vissero tutti felici e contenti”.