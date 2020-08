Temptation Island, Manila Nazzaro: importanti rivelazioni su alcune compagne di viaggio

Manila Nazzaro ha parlato di alcune sue compagne di viaggio rivelando qualcosa di molto interessante. Ecco di cosa si tratta

Temptation Island: Manila Nazzaro super protagonista

In questa settima edizione di Temptation Island, che si è appena conclusa con un grande successo di ascolti, il pubblico ha apprezzato più di tutti il comportamento di Manila Nazzaro. Lei ha partecipato con il compagno Lorenzo Amoruso che si è arrabbiato per le dichiarazioni della fidanzata, ma che poi le ha rinnovato il suo amore e le ha promesso di sposarla.

Entrambi hanno sorpreso e conquistato il pubblico. Lorenzo è stato simpatico, rispettoso della sua compagna, confidente per gli altri fidanzati. Manila ha conquistato tutti con la sua bellezza, sensualità, serietà e per la forza ritrovata nella sua vita dopo tanta sofferenza. La conduttrice ha anche conquistato il titolo di regina di Temptation Island.

Manila è stata un punto di riferimento per le altre protagoniste del programma condotto da Filippo Bisciglia. Lei accoglieva le lacrime, gli sfoghi ed era sempre pronta a consigliare le sue amiche. Adesso che è finito tutto, ha confidato, in un’intervista, che con due sue compagne in particolare è rimasta in contatto e le hanno parlato della loro storia anche qualche giorno fa.

Le news su Antonella e Valeria

Manila, raggiunta da Mario Manca per Vanity Fair, ha confessato di aver sentito dopo il programma Antonella Elia e Valeria Liberati. In particolare, con Antonella si è instaurato un rapporto d’amicizia molto forte. Nel villaggio Manila le aveva consigliato, come fosse sua sorella, di non farsi umiliare così dal suo uomo. Invece, poi, Antonella ha quasi perdonato Pietro Delle Piane.

Infatti, Antonella ha chiamato Manila e ha detto che forse qualcosa si può recuperare del loro rapporto. Ma Manila le è stata vicino come sempre ammettendo che lei non sarebbe riuscita a perdonare Pietro, ma che Antonella è una persona forte e coraggiosa e per questo è in grado di perdonare perchè secondo lei “il perdono è un dono”.

Tuttavia, nonostante Valeria Liberati abbia abbandonato molto presto il programma, Manila si è affezionata in modo particolare anche a lei. L’ha definita “il suo orgoglio” perchè ha seguito i consigli che le sono stati dati e si è fatta valere e rispettare da Ciavy. Comunque, Manila ha detto che ha sentito Valeria e che lei le ha confessato una cosa: se dovesse riprendere Ciavy lo farà in modo totalmente diverso senza rinunciare a se stessa. Dunque, una possibilità che la coppia torni insieme c’è davvero. Voi che cosa ne pensate?