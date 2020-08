DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 6 agosto: Can pronto a dire la verità a Mevkibe e Nihat

Quarantaduesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ultima settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno prima della pausa di Ferragosto. Ricordiamo infatti, che lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir si fermerà dal 10 al 14 agosto 2020 per poi ritornare lunedì 17. Cosa accadrà nella puntata di giovedì 6 agosto?

Le anticipazioni rivelano che i genitori di Sanem pur non sapendo che la loro figlia e Can si amano, avranno una cattiva opinione sul comportamento della secondogenita. Nel frattempo Nihat farà una sorpresa alla moglie in occasione dell’anniversario del loro matrimonio.

Can vuole raccontare la verità a Mevkibe e Nihat

Le anticipazioni del 42esimo episodio di DayDremer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 6 agosto 2020, svelano che Can e Sanem finalmente saranno una vera e propria coppia di fidanzati. I genitori Nihat e Mevkibe però, saranno ignari della relazione sentimentale tra l’affascinante fotografo e la figlia. Il primogenito di Aziz si armerà di coraggio facendo sapere ai due coniugi che lui e la loro congiunta sono innamorati.

Purtroppo, però, il risultato non sarà quello sperato a causa di alcuni equivoci. Nello specifico gli Aydin vedranno la secondogenita e il Divit su una scogliera. E proprio quest’ultimo si troverà in forte imbarazzo quando la donna che ama gli farà rimanere una macchia del suo rossetto su una guancia. A quel punto il fratello maggiore di Emre stanco degli incontri segreti con Sanem, si presenterà a casa sua rivelare tutta la verità a Mevkibe e Nihat.

Nihat fa una sorpresa alla moglie Mevkibe

Gli spoiler della prossima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che non appena Can dirà ai genitori di Sanem di essersi baciati, quest’ultima preciserà che si è trattato solo di un gesto di gratitudine. Un’iniziativa dovuta per la promozione ricevuta alla Fikri Harika, ossia per averla promossa come sceneggiatrice. Anche se la giovane aspirante scrittrice riuscirà a impedire al Divit di raccontare tutta verità, Mevkibe e Nihat considereranno scorretto il comportamento della secondogenita.

In più marito e moglie saranno particolarmente nervosi perché la sera stessa dovranno festeggiare un evento molto importante. Nel dettaglio, il padre di Leyla farà credere alla moglie di non ricordarsi del loro anniversario di matrimonio. L’obbiettivo dell’uomo sarà quello di sorprendere la sua dolce metà durante la cena dedicandole una poesia scritta da lui.