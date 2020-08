Temptation Island: Alessia Marcuzzi condurrà un’edizione NIP, ecco tutti i dettagli

Le voci si fanno sempre più insistenti, niente coppie famose nell’edizione di Alessia Marcuzzi. Ecco tutti i dettagli

Temptation Island Vip: Filippo Bisciglia passa il testimone ad Alessia Marcuzzi

Filippo Bisciglia, come ogni anno da sette anni a questa parte, ha appena concluso con successo la settima edizione di Temptation Island. Chi segue il programma lo sa bene, nel programma di Filippo sei coppie di fidanzati affrontano un viaggio nei sentimenti isolati da tutto ma in continuo contatto con ragazzi e ragazze single.

Alla fine dovranno decidere se continuare la loro relazione, lasciare il partner o, chissà, iniziare una storia con qualcun altro. Da due anni a questa parte, però, accanto alla versione condotta da Filippo, è arrivato il format per coppie vip, prima condotto da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi.

La versione VIP ha appassionato molto i telespettatori che hanno potuto entrare nel vivo delle dinamiche di coppie come Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Pago e Serena Enardu, Anna Pettinelli e Stefano Macchi, tra le altre. Anche quest’anno, quando Filippo ha terminato la sua edizione con la sesta puntata, alla fine ha assicurato che Alessia Marcuzzi sarebbe tornata a settembre con un nuovo viaggio nei sentimenti. Ma ecco le ultime indiscrezioni sulla nuova edizione.

Alessia Marcuzzi condurrà un’edizione NIP?

Quest’anno, in modo del tutto inaspettato, nell’edizione condotta da Filippo Bisciglia abbiamo visto due coppie vip, ovvero Antonella Elia con Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso. Dunque, da nip è diventata un’edizione mista e c’era la voce che anche quella di Alessia Marcuzzi potesse essere allo stesso modo.

Tuttavia, Dagospia ha appena informato il pubblico che Maria De Filippi non vuole scontrarsi con Alfonso Signorini, il quale proprio a settembre tornerà con il Grande Fratello Vip. Per questo motivo non ci saranno persone conosciute nell’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. Troppi volti noti in due programmi potrebbero confondere il pubblico e creare un danno a entrambi. Ovviamente non c’è ancora nessuna conferma.

Il successo del format

Maria De Filippi e la casa di produzione Fascino ottengono da anni grandi successi con Temptation Island. Le dinamiche che si creano all’interno dei villaggi sono a volte scontate, ma altre volte del tutto imprevedibili. Ognuno da casa può immedesimarsi nelle coppie che hanno deciso di raccontare la loro relazione, con tutti i problemi ordinari e straordinari che si presentano. Quest’anno il programma ha battuto ogni record con più di 4 milioni di telespettatori e il 28% di share.