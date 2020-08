Uomini e Donne, Giovanni violento con Veronica? Il post fa rumore e lei svela tutto (FOTO)

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno deciso di proseguire la loro conoscenza lontano dai riflettori di Uomini e Donne. Dopo una prima battuta d’arresto, i due sembravano aver trovato la sintonia e l’armonia sperata.

L’idillio, però, sembrerebbe essere durato davvero molto poco tempo. In queste ore, infatti, gira voce che i due possano essersi lasciati o, quanto meno, essersi allontanati. A generare particolare sgomento, però, è un post sulla violenza sulle donne scritto dalla Ursida.

Il post di Veronica di Uomini e Donne

Alcune ore fa, la dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida, ha pubblicato un post su Instagram, che molti hanno collegato a Giovanni. La donna ha parlato della violenza che alcuni uomini esercitano sulle proprie compagne e mogli. La protagonista ha definito gli autori di simili soprusi delle persone molto deboli. Dopo la pubblicazione di questo contenuto molte persone hanno cominciato a fare allusioni sul fatto che Giovanni possa aver abusato della sua compagna.

I commenti hanno cominciato a diffondersi con una rapidità agghiacciante, al punto che è stato necessario l’intervento della protagonista per chiarire cosa sia successo realmente. Veronica, infatti, ha detto di aver pubblicato semplicemente un post incentrato su di un argomento molto importante a cui tiene parecchio. Longobardi non c’entra assolutamente nulla in tutta questa storia. (Continua dopo il post)

Le parole di Giovanni Longobardi

Ad ogni modo, una volta chiarito questo aspetto, Veronica e Giovanni hanno cominciato ad essere alquanto ambigui sui social. La coppia di Uomini e Donne, infatti, sembrerebbe aver interrotto la loro relazione. Andando sul profilo di lui sono apparse delle IG Stories in cui il protagonista ha detto di essere parecchio triste e provato. In molti gli hanno chiesto il motivo, ma lui ha cercato di essere parecchio evasivo.

Parecchi utenti hanno ipotizzato che il motivo possa risiedere nella rottura con la Ursida. Lui non ha confermato, ma non ha neppure smentito. Si è semplicemente limitato a dire di essere in un periodo non propriamente felice. I fan, però, lo hanno esortato a tenere duro e a non rinunciare al suo rapporto con Veronica. Entrambi sono due persone molto genuine, pertanto, meritano di essere felici e di rendersi gioiosi a vicenda. Anche la dama, però, pare non essere molto felice. Attraverso dei contenuti ha lasciato intendere di non sentirsi proprio a top, forse a causa di problemi con il partner.