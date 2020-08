“Devo farmi benedire…”: Mara Venier è caduta, nuovo incidente per la conduttrice

Nuovo incidente per Mara Venier

Non è affatto un bel periodo per Mara Venier che nelle ultime ore pare sia caduta di nuovo. La zia più amata d’Italia è rimasta davvero senza parole e non sa più dove trovare la forza. La conduttrice di Domenica In è inciampata fuori casa e poco fa su Instagram ha raccontato cosa le è successo. Solo due mesi fa, prima di andare in onda su Rai 1 è scivolata giù dalle scale, portando una gessatura fino a pochi giorni fa.

Mara Venier si è fatta male all’altra gamba

Questa volta però a Mara Venier le è andata meglio. Se solo da pochi giorni era tornata a camminare, adesso si ritrova a dover prendersi ‘cura’ dell’altra gamba. Infatti, dopo una cena tra amici, tornando a casa è inciampata nel gradino di casa.

“E’ arrivato il momento di farmi benedire”, dice Mara Venier, rivolgendosi ai suoi fan. Ho l’altro ginocchio ammaccato: sono ricaduta, l’altra gamba. Va bene..ghiaccio e…per fortuna niente di fratturato, però, insomma!Una bella botta, ma è andata bene. Mi devo fare benedire ragazzi!”

Come già detto in precedenza, la conduttrice si è già fratturata un piede prima di andare in onda in una delle ultime puntate di stagione di Domenica In. Anche in quell’occasione Mara Venier si era subito rivolta ai suoi seguaci tramite Instagram con parole cariche di ottimismo. (Continua dopo il post)

La conduttrice nonna e mamma amorevole

Prima di tornare in onda con la sua Domenica in, Mara Venier tra un incidente e l’altro si sta godendo le sue meritate vacanze. La conduttrice è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove è seguita da 2,1mil follower.

E proprio su suo profilo che ama condividere scatti e video della sua quotidianità, accanto al marito Nicola e i figli. In particolar modo, Mara ama trascorrere molte ore accanto a Claudio, figlio di Nicola Capponi suo secondogenito.

Nonna e nipote hanno davvero un rapporto molto speciale, ed è stato grazie a Claudietto che con il figlio Nicola è tornato sereno dopo un periodo burrascoso. “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita, aveva spiegato Mara al settimanale Chi tempo fa. Ora grazie al piccolo arrivato è tutto superato e siamo davvero una bella famiglia.