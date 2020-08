Francesca Brambilla non sarà più la Bona Sorte di Avanti un altro: i motivi

Il programma di Paolo Bonolis avrà un’altra Bona Sorte. Ecco che cosa è successo

Chi segue Avanti un altro sarà sicuramente rimasto affascinato dalla Bona Sorte, la ragazza bionda vestita (e non vestita) di azzurro che, quando esce, può regalare al concorrente ben 300.000 euro. La ragazza che da anni interpreta quel ruolo è Francesca Brambilla. Prima ancora a Ciao Darwin, poi a trasmissioni sportive, Francesca ha anche fatto parlare molto di sè per le sue storie d’amore.

Ad ogni modo, dalla prossima stagione non sarà più lei la Bona Sorte del preserale condotto da Paolo Bonolis. Sul profilo Instagram di SDL TV è iniziato un concorso per scegliere il nuovo volto. Ovviamente, tramite i social, il pubblico potrà intervenire e dare la propria preferenza fino ad arrivare ad una scelta. In tanti hanno chiesto i motivi di questa sostituzione e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha risposto con molto piacere.

Sonia, che si occupa del cast, ha spiegato che Francesca sarà impegnata con un altro programma, quindi non è stata una decisione della produzione. Tuttavia, è giusto che i personaggi del mini mondo di Avanti Un Altro seguano la propria strada e cerchino di crescere professionalmente. Che cosa ne pensate? Vi eravate affezionati alla Bona Sorte interpretata da Francesca?

Il gossip

Francesca Brambilla da tempo è protagonista del gossip per le sue storie d’amore. Ha avuto una relazione con Guè Pequeno, poi con Stefano Laudoni, ex fidanzato di Valentina Vignali. Quest’ultima ha accusato il compagno di averla tradita con lei e ne è nato uno scontro tra le due anche tramite social.

Ma gli scontri ci sono stati anche con Karina Cascella, dal momento che Francesca ha avuto una storia anche con il suo attuale compagno Max Colombo. Francesca le ha detto che l’anello di fidanzamento era lo stesso che aveva regalato a lei.

Ma Francesca è ancora al centro del gossip. Archiviata la sua storia con Stefano Laudoni, da qualche settimana ha un nuovo amore. Si tratta dell’ex tronista Alessandro Zarino. Lui ha partecipato come tentatore a Temptation Island (ricordate il breve flirt con Jessica Battistello?), poi ha fatto il tronista a Uomini e Donne ed ha iniziato una storia con Veronica Burchielli. La storia si è, però, conclusa dopo qualche mese e adesso lui e Francesca sono usciti allo scoperto. Che ne pensate di questa storia d’amore?