Al Bano, il figlio Yari Carrisi ha bisogno di aiuto: l’appello di Romina (FOTO)

Il figlio di Al Bano ha un nuovo amore e un nuovo progetto lavorativo

Sembra davvero appagato Yari Carrisi nelle ultime settimane. Da sempre alla ricerca della pace anteriore e della spiritualità, il figlio di Al Bano appare felice. Il motivo di questo cambiamento è dato alla sua nuova fidanzata Thea Crudi. La coppia all’interno delle loro storie Instagram si mostrano sempre più affiatata e complice, riuscendo a portare avanti i vari progetti lavorativi insieme.

La storia d’amore tra Yari e Thea sembra aver avuto l’approvazione di Romina Power che, negli ultimi giorni si è mostrata felice per suo figlio tanto da dedicarsi una canzone: Don’t Worry Be Happy. Il giovane Carrisi però ha bisogno di aiuto e proprio sua madre lo sta aiutando lanciando degli appelli. Cosa è realmente successo?

Yari Carrisi ha bisogno di aiuto

Yari Carrisi ha bisogno di aiuto e sua madre è pronta a sostenerlo. In suo soccorso infatti, è subito arrivata Romina Power che sta cercando di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Il giovane sembra aver nuovamente bisogno dei suoi genitori ma soprattutto di tutti coloro che possono aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo.

Durante la giornata di ieri infatti Yari ha postato un video lasciando i propri fan a bocca aperta. Nessuno infatti, avrebbe mai pensato che Carrisi insieme alla sua nuova fidanzata potesse aver bisogno di un aiuto esterno per riuscire a realizzare il suo piccolo sogno.

L’appello di Romina Power e del figlio

Nonostante le tantissime difficoltà, Al Bano, Romina e i suoi figli sono sempre pronti ad aiutarsi. Durante la giornata di ieri Yari Carrisi ha lanciato sul suo profilo Instagram un appello cercando persone che, potrebbero aderire al suo progetto personale che sta creando insieme alla sua compagna.

Un progetto a cui sta lavorando da tanto e nelle ultime settimane sta prendendo la giusta piega. Per ora la coppia si sta esibendo in giro per la Puglia, ma sia Yari che Thea cercano altri collaboratori.

Il figlio di Al Bano infatti sta cercando scrittori, registi, compositori e tante altre figure per un progetto Tv che avrà il nome di “Pellegrinaggi”. A far girare la notizia, per aiutarlo nella ricerca delle figure richieste, ci ha pensato Romina Power che, senza esitare un momento ha ricondiviso il suo appello.