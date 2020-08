Nina Moric distrutta sui social: “La mia vita annientata per 4 anni” (FOTO)

Nina Moric non ha avuto una vita semplice e per scelta personale ha deciso di condividere con i fan anche i momenti più difficili durante i quali la sua vita è stata distrutta. A tal proposito, la modella croata ha pubblicato una Instagram Storie davvero molto toccante.

La donna ha voluto riportare alla luce un oscuro ricordo che risale al 2014, l’anno in cui i servizi sociali le portarono via suo figlio Carlos. Nina non è disposta a dimenticare, pertanto, andiamo a vedere cosa ha dichiarato.

Lo sfogo di Nina Moric sui social

Correva l’anno 2014 quando Nina Moric venne distrutta da una notizia devastante. Suo figlio Carlos le venne portato via ed è stato lontano dalla sua mamma per quattro anni. La modella ha voluto ricordare questo triste momento con un video e un post. Per quanto riguarda il primo contenuto, essa è una clip in cui è inquadrato il bambino intento a dare un mazzo di fiori alla sua mamma per il giorno di San Valentino. Il figlio di Corona ha offerto un dono alla sua mamma e le ha manifestato tutto il suo incondizionato amore.

Dopo la pubblicazione di questo contenuto, la Moric ha pubblicato uno sfogo molto commovente che ha lasciato tutti di stucco. Due mesi dopo la registrazione di questo video, esattamente il 10 aprile, Nina si è trovata a fare i conti con l’episodio più devastante di tutta la sua esistenza. Per quattro lunghi anni si è trovata a non poter stare con il suo bambino e questo l’ha segnata parecchio. (Continua dopo la foto)

La vita distrutta e la rinascita della modella

Nina Moric è apparsa alquanto distrutta sui social, tuttavia, ha detto di non voler rimuovere il dolore. Secondo il suo punto di vista, nessun essere umano dovrebbe cancellare il proprio passato, in quanto è fonte di insegnamento. Anche i periodi più bui vanno ricordati e tirati fuori al momento opportuno. Altrettanto doloroso, però, può rivelarsi il ricordo dei tempi felici, il rammentare di momento spensierati che, purtroppo, non potranno più tornare.

Nonostante la sua vita le abbia giocato brutti scherzi, però, adesso Nina è una donna nuova. Al momento sta vivendo una vita alquanto serena e tranquilla con suo figlio e anche con il suo ex Fabrizio Corona. I rapporti sono distesi e quell’incubo vissuto anni fa sembra solo un lontano ricordo.