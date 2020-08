Cristiano Malgioglio coltiva una grande passione: ecco quale

È risaputo come Cristiano Malgioglio sia un artista talentuoso e, allo stesso tempo, un vip molto apprezzato dal pubblico. Con i suoi follower sui social è solito condividere alcuni scorci della sua vita. Ai fan, Malgioglio non manca di fare anche alcune confessioni, come quando ha ammesso di avere avuto in regalo una torta da un’amica, non potendola però mangiare.

L’artista ha dichiarato di esserci andato un po’ pesante col cibo in questo periodo e ha deciso di iniziare una dieta più sana per tornare in forma. Sui social, l’uomo spesso racconta anche alcune disavventure, come quando stava dando da mangiare a delle oche e queste lo hanno attaccato inaspettatamente, facendolo cadere. Risultato? Cristiano Malgioglio si è fatto male a un braccio e a una gamba.

Cristiano Malgioglio confessa la sua passione

Oggi Cristiano Malgioglio ha pubblicato su Instagram un post in cui ha confessato una passione che coltiva da diverso tempo. Sembra che il vip ami molto andare in giro per i mercati. In particolare, a Cristiano piace passeggiare per le bancherelle mettendole, come affermato da lui stesso: “A soqquadro”.

Cristiano Malgioglio ha specificato di amare soprattutto le botteghe che vendono la frutta, per i particolari colori di questi locali. La sua grande ironia lo ha portato ad affermare, inoltre, di non amare molto le banane, a favore, invece, di una bella fetta d’anguria. (Continua dopo il post)

La reazione da parte dei follower è stata immediata, in quanto alcuni di loro hanno fatto notare come, nel corso della sua permanenza alla casa del Grande Fratello Vip 2017, Cristiano Malgioglio avesse invece dichiarato di amare le banane. Ricordiamo come Cristiano stia trascorrendo le vacanze in Puglia, più precisamente nel Salento. Al settimanale Gente ha, inoltre, rivelato di avere iniziato una relazione con un giovane che abita a Istanbul.

“Mamma era una donna molto intelligente”

Nel corso di una recente intervista a Grand Hotel, Cristiano Malgioglio ha parlato del rapporto con sua madre. Il divo ha confessato che la mamma fosse una donna molto intelligente e possedesse quella che è conosciuta come “cultura dell’immaginazione”. Era capace di guardare una persona in faccia, comprendendo subito di che pasta fosse fatta. Sembra che fosse solita dare un voto a ogni fidanzato che Cristiano portava a casa da ragazzo.