Oroscopo 5 agosto 2020: Acquario siate meno pesanti, pazienza per i Vergine

L’Oroscopo del 5 agosto esorta i nati sotto il segno della Vergine a mantenere la calma. Gli Acquario, invece, devono essere un po’ più flessibili

Previsioni 5 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. Carichi e pieni di voglia di fare. I nati sotto questo segno affronteranno una giornata molto produttiva, specie per quanto riguarda il lavoro. Il troppo entusiasmo, però, potrebbe spingervi a sottovalutare alcune questioni e dettagli. Prima di prendere una decisione importante, valutate attentamente.

Toro. Oggi sono favorite le relazioni sociali e i rapporti di amicizia. Un po’ meno roseo, invece, è il quadro che riguarda la sfera sentimentale. Troppi dubbi e preoccupazioni vi affliggono. La maggior parte di esse hanno un’attinenza con le finanze e con alcuni problemi economici che state riscontrando.

Gemelli. Quando avete un problema siete spesso portati a tenervi tutto dentro. Questo, però, non è esattamente il modo giusto per affrontare le cose. Sfogatevi con una persona cara e cercate di venire a capo del problema. In amore ci sono buone opportunità di trovare qualcuno di interessante.

Cancro. In questo periodo siete portati a farvi un po’ troppi problemi, spesso inesistenti. Cercate di essere un po’ più razionali e di evitare di lasciarvi sopraffare dai vostri dubbi e dalle incertezze. In amore temete che il partner non sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda, ma forse è solo una paranoia.

Leone. L’Oroscopo del 5 agosto vi anticipa che sarà una giornata predominata dalla lucidità. Oggi vi sentite calmi ed equilibrati e avete tanta voglia di mettervi in gioco, specie nel lavoro. In amore, invece, riuscirete finalmente a vedere le cose con maggiore chiarezza e a risolvere alcune cose in sospeso.

Vergine. La giornata non comincerà esattamente nel migliore dei modi. Vi sentite un po’ agitati dal punto di vista emotivo. Ci sono delle situazioni che non riuscite a digerire. Nel lavoro, invece, ci sono buone opportunità e sorprese che arriveranno verso la fine del mese in corso.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento propizio per quanto riguarda i sentimenti. Nel lavoro non dovete perdere la concentrazione. Anche se la stanchezza si fa sentire ci sono delle questioni da risolvere, pertanto, non potete ancora staccare la spina del tutto. Se siete single, invece, potreste fare nuove conoscenze.

Scorpione. Bene l’amore. Oggi vi sentite parecchio in sintonia con il partner, pertanto, cercate di approfittare di questo momento per ritagliarvi un po’ di tempo per rilassarvi. Nel lavoro sono in atto dei cambiamenti. La sfera economica, invece, resta il vostro tallone di Achille, tenete duro.

Sagittario. In amore vi sentite un po’ più sollevati. Finalmente troverete rimedio a situazioni un po’ controverse. Nel lavoro ci sono delle interessanti novità da prendere in considerazione. Se state pensando di cambiare attività o cimentarvi in un nuovo progetto, questo è il momento giusto.

Capricorno. L’Oroscopo del 5 agosto preannuncia una giornata positiva per quanto riguarda il lavoro. Vi sentite pieni di energia e di spirito d’iniziativa. Cercate soltanto di non affaticarvi troppo esigendo troppo dalla vostra mente e dal vostro corpo. In amore potrebbero essere risolte delle questioni.

Acquario. Dovete cercare di essere un po’ più tolleranti nei confronti degli altri. Se qualcuno non la pensa nella vostra stessa maniera non dovete fargliene una colpa. In amore siete un po’ polemici e questo potrebbe portarvi dei dissapori. Nel lavoro dovete tenere duro, le colse stanno migliorando.

Pesci. Coloro i quali avevano delle questioni in sospeso potranno trovare una risoluzione. In amore sono favorite le relazioni nate di recente. Le coppie stabili, invece, vivranno un momento di tranquillità. Nel lavoro non ci saranno particolari turbamenti, quindi vi sentite abbastanza appagati.