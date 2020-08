“Non soffrire più, ci penso io a te…”: Romina Power ha lasciato l’Italia, gesto d’amore della cantante

Romina Power ha lasciato l’Italia per amore di sua figlia

Romina Power porta ancora oggi nel suo cuore il dolore per la morte della sorella Taryn. Per ritrovare la forza e il sorriso, la cantante italoamericana ha deciso di lasciare l’Italia e raggiungere sua figlia Cristel in Croazia. Da anni, ormai la giovane Carrisi si è trasferita all’estero per stare accanto a suo marito e ai suoi bambini.

A far ritornare il sorriso a Romina Power ci pensano proprio i suoi nipotini Kay e Cassia Ylenia, che da pochi giorni ha compito un anno. Nonostante non si vedono spesso, nonna e nipoti hanno un rapporto bellissimo e grazie alla tecnologia, l’ex di Al Bano può averli ‘accanto’ anche da lontano.

Romina ha raggiunto sua figlia Cristel in Croazia

La famiglia di Romina Power, malgrado le tante vicissitudini che hanno stravolto la loro vita, riescono comunque ad avere un bellissimo rapporto. Al Bano ha insegnato ai suoi figli il rispetto e l’amore verso il prossimo ma sopratutto verso la sua famiglia. La cantante non sta attraversando un bel periodo, sopratutto dopo che Taryn è scomparsa.

Le due donne avevano un legame particolare e questo addio l’ha distrutta. La sorella maggiore era malata da anni e spesso Romina ha raccontato quanto si è sentita in colpa quando non poteva starle vicino. Anni passati in giro per il mondo che le hanno tolto forse tanti momenti. Ora però bisogna guardare avanti e pensare al futuro… E quale cura migliore se non l’affetto e l’amore dei nipoti?

Cristel, infatti, ha chiesto a Romina Power di raggiungerla in Croazia e di trascorrere l’estate insieme, almeno fino a quando non tornerà a lavoro. “Mamma vieni a vivere da me in Corazia, non soffrire più ci sono io e i tuoi nipoti”, queste le parole riportate dal settimanale Di più in copertina. Ovviamente, dopo un lungo periodo di lockdown, ha ben pensato di raggiungerle anche Romina Carrisi.

Nuovo amore per la cantante?

Nelle ultime ore si sta parlando anche di un possibile nuovo amore per Romina Power. L’indiscrezione è stata lanciata da lei stessa dopo aver postato una strana dedica sui social. Da quando si è separata da Al Bano non è mai stata beccata accanto ad un uomo ma una sua cara amica un mese fa ha lanciato una vera e propria bomba in tv. Mara Venier in diretta affermò di sapere delle sue frequentazioni ma di non poter rivelare nulla.