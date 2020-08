Aurora Tropea, il duro sfogo su IG: “A Uomini e Donne ho conosciuto un ladro, mi sta minacciando”

Aurora Tropea riceve delle minacce

Nonostante Uomini e Donne sia in pausa estiva si continua a parlare di protagonisti del Trono classico e over. Ad esempio, di recente Aurora Tropea è finita al centro dell’attenzione mediatica per un duro sfogo che ha avuto sul suo account personale Instagram. Andando per ordine, nella giornata di lunedì 3 agosto 2020, la dama del parterre senior che tornerà a settembre, sul social ha reso noto attraverso delle Stories, di aver dato fiducia ad un uomo, conosciuto nel dating show di Maria De Filippi, rimanendo delusa del suo atteggiamento.

In poche parole il tizio ha voluto in prestito del denaro e poi l’ha bloccata sul telefono. La Tropea ha definito l’uomo un delinquente e addirittura le sono arrivate anche delle minacce. Durante il suo racconto su IG, Aurora non ha mai fatto il nome del cavaliere conosciuto a U&D.n

La dama del Trono over di Uomini e Donne contro un ex cavaliere

Rivolgendosi ai suoi follower di Instagram, Aurora Tropea è apparsa un po’ imbarazzata perché mai aveva raccontato sui social qualcosa di così privato. La dama del parterre senir ha spiegato che durante la sua ultima permanenza a Uomini e Donne ha avuto modo di conoscere delle persone splendide, ma anche un delinquente. La donna ha detto anche che il soggetto in questione si è presentato nello studio Elios di Roma solo per avere tre minuti di visibilità.

“Ha fatto lo show, io mi sono vergognata per lui. Mi ha fatto per l’ennesima volta pena e sono stata zitta. Poi mi ha detto in privato che mi avrebbe chiesto scusa pubblicamente se ci fosse stata l’occasione. Invece ha fatto tanto l’amico per parecchie settimane, per arrivare solo a uno scopo: venirmi a chiedere i soldi”, ha confidato la donna.

Aurora Tropea presa in giro da un ex cavaliere

Durante il suo sfogo su Instagram, Aurora tropea ha detto che il cavaliere in questione un giorno si è presentato nel suo negozio insieme ai suoi figli. In quella circosatanza le disse che era il compleanno della bambina e non aveva nemmeno il denaro per comprarle un dono. Lei essendo una che fa molta beneficenza ha deciso di aiutarlo. Dopo quel prestisto l’uomo ha fatto perdere le sue tracce: “Lui invece è veramente un ladro, un delinquente. Sarà il mago della carbonara come ha detto, ma i soldi li va a rubare alle persone, soprattutto alle donne di buon cuore come sono io”.

Lei ha provato più volte a contattarlo sul cellulare ma la persona in questione l’ha bloccata. ‘‘È un ometto, è solo un morto di fame, un ladro, un delinquente. I genitori si dovrebbero vergognare di lui, invece i miei mi hanno insegnato dei valori, dei principi: la lealtà, l’onestà, il rispetto, l’educazione e l’avete visto. Lui invece è solo un delinquente. Mi sta anche minacciando, prendendomi in giro”, ha detto Aurora su IG.