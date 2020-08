Temptation Island, Manila Nazzaro: il pensiero di Maria De Filippi, il commento dei genitori e dei suoi figli

Manila ha raccontato quale era il pensiero della conduttrice su di lei e come ha reagito la sua famiglia dopo averla vista nel programma

Temptation Island: Manila Nazzaro racconta l’esperienza nel programma

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie vip che hanno partecipato alla settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La coppia ha letteralmente conquistato il pubblico. I telespettatori hanno amato il loro comportamento sempre rispettoso nei confronti uno dell’altra, ma anche i loro principi e il loro essere confidenti e d’aiuto agli altri.

Dopo le dichiarazioni di Lorenzo, Manila ha parlato attraverso Vanity Fair dell’esperienza vissuta nel programma. L’ex Miss Italia si è detta davvero molto soddisfatta del suo percorso perchè è stata se stessa al 100% e non pensava di poterci riuscire. È contenta di aver ammesso le cose che non le andavano bene e di aver trovato la forza di cambiare.

Inoltre, ha vissuto intensamente anche le storie delle altre fidanzate nel villaggio insieme a lei e si è affezionata molto ad Antonella Elia e Valeria Liberati. Con la prima si è divertita e le manca la quotidianità che aveva instaurato con lei, la seconda la definisce “il suo orgoglio” per come si è comportata con Ciavy. Ma Manila ha anche parlato delle reazioni della sua famiglia e di cosa pensava Maria De Filippi su lei e Lorenzo all’inizio di questa avventura.

Il pensiero di Maria e della sua famiglia

Manila ha confessato che all’inizio, prima di entrare nell’Is Morus Relais in Sardegna, ha incontrato Maria De Filippi, come fanno sempre tutte le coppie. La conduttrice pensava che il problema di Manila e Lorenzo fosse la gelosia di lui, ma Manila sapeva che non era così. Lei, nonostante abbia sempre voglia di ballare e divertirsi, porta sempre rispetto anche perchè ormai è una donna adulta con due figli. E la famiglia come l’avrà presa?

La conduttrice, che lavora per RTL da ormai 4 anni, ha ammesso che il pensiero della sua famiglia la preoccupava molto. Invece, nel programma è emerso il lato più normale, più vero e sincero del suo rapporto con Lorenzo e i suoi genitori le hanno detto di essere orgogliosi di lei.

Tuttavia, i suoi due figli hanno avuto qualcosa da rimproverarle. Ha ballato troppo con le ragazze e i ragazzi nel villaggio e, soprattutto, ha spalmato troppe creme ai single. Ma a parte questo, Manila e Lorenzo adesso sono davvero pronti ad andare a vivere insieme, sposarsi e magari allargare la famiglia.