Elettra Lamborghini insulta una sua fan su Instagram: scatta la polemica [FOTO]

Elettra Lamborghini mostra il suo fisico su Instagram

Senza ombra di dubbio Elettra Lamborghini è una grande provocatrice. Nonostante la sua giovane età, la ricca ereditiera con i contenuti che posta sul suo seguitissimo account Instagram fa molto parlare di sé. Nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata su alche Stories nelle quali si scaglia personalmente contro un utente che l’aveva offesa.

La reazione dell’ex giudice di The Voice if Italy ha scatenato una serie di polemiche sul web. In tali contenuti la cantante ha fatto vedere il suo fisico scolpito e anche se durante il periodo di lockdown aveva preso qualche chilo. Ora però, il suo peso forma è tornato ad essere quello di prima e i risultati della sua dieta e giornate in palestra sono ben visibili.

L’ereditiera ritrova il suo peso forma

Di recente Elettra Lamborghini si era mostrata abbastanza preoccupata dal drastico calo di peso. Per tale ragione, attraverso delle Storie su Instagram la ricca ereditiera aveva mostrato che anche che le sue mutandine le andavano larghe. Giorni dopo la quarantena dovuta al Coronavirus, l’ex giudice del talent show di Rai Due si era impegnata tantissimo facendo numerosi esercizi e trattamenti fisici.

Infatti dopo alcune settimane è ritornata in forma smagliante. Qualche utente web, però, è più che certo che i risultati mostrati sui suoi canali social non siano reali. Infatti l’hanno accusata di aver ritoccato gli scatti col l’accusa Photoshop. ma la Lamborghini non ha digerito l’affronto per le rime. Sempre con delle Stories su IG ha replicato in modo duro verso colei che le aveva puntato il dito contro.

Elettra Lamborghini replica alla critica dell’hater

Elettra Lamborghini su Instagram ha riportato la critica ricevuta dall’hater: “Photoshop sulla pancia fantasticaaa”. Naturalmente Elettra Lamborghini non le ha mandate a dire, decidendo di replicare con un tono considerato un po’ duro.

L’ex giudice di The Voice of Italy nella breve clip ha detto: “C’è una tipa che mi fa “Photoshop sulla pancia bellissimo” ma bu***** ma bu***** malandrino”. Oltre alla replica, la ragazza che ha febbraio ha partecipato a Sanremo 2020 ha mostrato il suo fisico tonico e scolpito. Inoltre, verso la fine ha messo in scena una sorta di balletto. Ecco lo scatto in questione: