Il paradiso delle signore trama 6 agosto 2020: Vittorio smaschera Marta

Cosa succederà nella puntata della soap opera Il paradiso delle signore in onda giovedì 6 agosto 2020 su Rai 1? Protagonista la coppia formata da Vittorio e Marta. La Guarnieri, dopo aver perso il bambino, è sprofondata nella tristezza, nonostante le colleghe e il marito stiano tentando di risollevarle l’umore. Il suo desiderio di diventare madre si è purtroppo spezzato. La donna però, ha scoperto che a Parigi c’è una sua amica che ha provato una cura sperimentale per rimanere incinta e ha deciso di tentare il tutto per tutto, senza dire nulla a Vittorio.

Nel frattempo, Luciano continua ad essere sempre più distante da Silvia, non riuscendo a perdonarle il fatto di avergli tenuto nascosto il fatto che Federico sia il figlio di Umberto. Nelle puntate di questa settimana de Il paradiso delle signore, il ragioniere si è riavvicinato alla bella Clelia, che non riesce proprio a dimenticare.

Il paradiso delle signore puntata di giovedì 6 luglio 2020 su Rai 1

La carriera di Gabriella sta andando alla grande. Defois l’ha chiamata da Parigi perché ha bisogno di lei per una sfilata e la Rossi non si è lasciata scappare l’occasione. Nel frattempo, Marta ha risentito una sua amica che, proprio a Parigi, è stata in cura da un ginecologo che le ha somministrato una cura sperimentale per rimanere incinta, centrando l’obiettivo. Nelle puntate della soap Il paradiso delle signore della settimana, Marta ha deciso di partire con Gabriella per incontrare il luminare.

Nel frattempo, Umberto si sta facendo aiutare da Federico per preparare il discorso da presentare all’Expo. Nonostante la rabbia, Luciano cercherà di mantenere la calma rassicurando il giovane a proseguire il suo lavoro. Silvia, dal canto suo, proverà a rimediare ma non ci sarà nulla da fare. Stando alle anticipazioni de Il paradiso delle signore, i due si allontaneranno sempre di più.

Conti convince la moglie a non partire

Proseguendo con le trame della soap opera Il paradiso delle signore, nella puntata che andrà in onda giovedì 6 agosto 2020 su Rai 1, vedremo Gabriella in difficoltà. La Rossi non vuole che Vittorio pensi che lo stia tradendo alle spalle partendo con Marta. La Guarnieri però, non vorrà sentire ragioni.

Infine, nell’episodio de Il paradiso delle signore di giovedì, Vittorio riuscirà a scoprire che cosa ha in mente Marta. Il Conti non vuole che la moglie abbia un’altra delusione e le parlerà a cuore aperto. Sarà così che Vittorio convincerà Marta a non partire per Parigi.