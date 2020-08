Giulio Raselli svela la sua più grande paura e poi la confessione su Giulia (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha svelato la sua più grande paura e non solo. Il giovane ha dato luogo ad un botta e risposta con i fan attraverso il quale ha fatto molte rivelazioni.

Alcune di esse riguardano anche il suo rapporto con Giulia D’Urso e i progetti che hanno in mente di realizzare. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa sorta di intervista.

La grande paura di Giulio Raselli

La storia d’amore tra Giulio e Giulia procede a gonfie vele. I due sono andati subito a convivere dopo aver lasciato il talk show di Maria De Filippi e adesso non riescono più a fare a meno l’uno dell’altra. Nel corso della giornata di ieri, il giovane ha avuto un po’ di tempo a disposizione e allora ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan. Molte persone gli hanno fatto domande intime e personali, che riguardano la sua vita privata e il suo carattere. Un utente in particolare ha chiesto a Giulio Raselli quale sia la sua più grande paura.

Il protagonista, senza indugiare minimamente, ha dato la sua risposta.ed ha confessato di essere terrorizzato dai serpenti. Nel dettaglio, al solo pensiero di doverne vedere uno dal vivo si sente male, al punto da perdere i sensi. Questa, dunque, è la più grossa fobia dell'ex volto di Uomini e Donne. Questa, però, non è stata l'unica confessione fatta.

La confessione su Giulia D’Urso

Un’altra fan, infatti, ha deciso di porgergli una domanda un po’ più personale che riguarda la sfera sentimentale. Nello specifico, gli ha chiesto se prima di Giulia abbia avuto altre storie importanti. Dopo aver confessato la sua più grande paura, Giulio Raselli ha affrontato anche quest’altro argomento. Il ragazzo ha detto che, per l’età che ha, è normale che abbia avuto altre relazioni. Ad ogni modo, con la D’Urso è accaduta una cosa mai verificatasi prima.

Prima d’ora Giulio non aveva mai pensato ad un futuro con una donna. Da quanto sta con la sua scelta, invece, non fa che fare progetti e pensare a ciò che vorrebbe costruire con lei tra non molto tempo. I due già convivono, pertanto, è molto probabile che, nel giro di poco tempo, compiano un passo ancora più importante.