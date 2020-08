Uomini e donne, ex cavaliere finisce in ospedale: fan in ansia (FOTO)

L’ex fidanzato di Gemma Galgani spaventa i fan

Chi ha seguito in passato uomini e donne di sicuro si ricorderà di Rocco Fredella. L’ex cavaliere di Gemma Galgani si è fatto conoscere nel parterre circa due anni fa, corteggiando proprio la torinese. La loro conoscenza aveva incuriosito tutti, soprattutto per la giovane età dell’uomo. Il suo carattere esuberante e la sua voglia di apparire aveva bloccato la dama tanto da decidere di eliminarlo.

Oggi, l’ex protagonista del trono over si è sposato ma nonostante l’addio al programma è molto seguito sui social. La sua vita ora è accanto a Doriana, una giovane parrucchiera che lo ama follemente. Pochi giorni fa, una foto di Rocco però ha destato molta preoccupazione. Infatti, si è mostrato sul letto di un ospedale con una flebo attaccata al braccio. Vediamo cosa è successo.

Rocco Fredella sul letto di un ospedale con una flebo

Rocco Fredella è stato di sicuro uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e donne. L’ex corteggiatore di Gemma ha cercato in tutti i modi di conquistarla ma purtroppo non ci è riuscito. Il suo ultimo tentativo è stata la famosa scelta al Castello, dove anche il quel caso ha preso un bel due di picche.

Rocco si è sempre descritto come una persona solare, vero e disponibile verso il prossimo. L’ex partecipante di Uomini e donne ed nello scatto pubblicato in ospedale ha dimostrato di avere un grande cuore come pochi. Infatti, nella foto in questione, l’uomo non si è sentito affatto male anzi… Quella flebo attaccata al braccio è servita per aiutare qualcuno. Spesso Fredella dona il proprio sangue e come lui stesso ha scritto “fa parte del miei doveri, mi fa stare bene”. (Continua dopo la foto)

La nuova vita dopo il trono over

Come già detto in precedenza, pochi giorni fa l’amatissimo cavaliere di Uomini e donne si è sposato. L’ex di Gemma Galgani ha atteso la fine della pandemia per giurare amore eterno a Doriana. La coppia è insieme da circa un anno e mezzo ma entrami si amano alla follia.

La donna, molto più giovane di lui, si è resa disponibile anche a livello lavorativo nei confronti di Rocco, tanto da fargli gestire la sezione abiti all’interno del suo salone. Si perchè oltre a vendere materiale per parrucchieri, l’imprenditrice ha aggiunto dell’abbigliamento con il suo marchio.