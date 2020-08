Il Segreto, trama del 6 agosto 2020: Don Anselmo insospettisce

Cosa accadrà nella puntata della soap opera Il Segreto che andrà in onda giovedì 6 agosto 2020 su Canale 5 in replica? Continua a registrare ascolti record la trasmissione della prima stagione del capolavoro di Aurora Guerra, che vede protagonisti Pepa e Tristan e la perfida Francisca. La Balmes ha avuto il coraggio di rivelare al Capitano che Martin non è il figlio di Angustias. Tristan, incredulo, l’ha cacciata di casa, anche se sa benissimo che la levatrice ha ragione, visto che non ha mai concepito un figlio con Angustias.

Intanto, la cugina di Soledad sta tramando alle sue spalle, in combutta con Francisca. La giovane amante di Juan non ha però intenzione di arrendersi e così si farà aiutare da Pepa a scappare dalla Casona. L’impresa è difficile, ma ormai Soledad non ha più nulla da perdere e odia la madre, rea di aver ridotto in fin di vita il povero Castaneda. Raimundo è ancora oppresso dai debiti, mentre i paesani sono in crisi per via dell’aumento dei generi di prima necessità.

Il Segreto puntata di giovedì 6 agosto 2020 su Canale 5

Angustias ha completamente perso la ragione dopo aver scoperto che Pepa ha detto la verità a Tristan. Nelle puntate de Il Segreto di questa settimana, la donna non ragiona più e insieme a Martin raggiunge il burrone degli Angeli, pronta a uccidersi insieme a lui. In realtà si tratta di un folle ricatto per avere le attenzioni di Tristan. Nel frattempo, Pepa e Alberto cominciano a trovare un punto di incontro e si impegnano a curare i paesani.

Continuando con le trame della soap Il Segreto in replica su Canale 5, Sebastian trova un modo per aiutare Raimundo che potrebbe funzionare. Francisca continua a mettere i bastoni tra le ruote a Ulloa, decisa a rovinarlo economicamente per la sua sete di vendetta, Tristan e Pepa, saputo di Angustias, si precipitano al burrone per evitare la tragedia.

L’idea di Sebastian

Nella puntata della soap Il Segreto di giovedì 6 agosto 2020 Sebastian confiderà a Tristan di voler aiutare gli abitanti che non riescono a comprare il cibo. Aprirà un’attività con costi ridotti, così da poter garantire i beni primari a tutti. Tristan sembrerà essere soddisfatto. Il Castro e Pepa saranno ancora sconvolti per il gesto di Angustias, nonostante Martin e lei siano salvi.

Infine, nella puntata de Il Segreto di giovedì, Don Anselmo farà buon viso a cattivo gioco. Il religioso inizierà a far insospettire Raimundo, che lo conosce bene. Emilia invece sarà contenta per suo padre, forse libero dai debiti.