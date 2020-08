Armando Incarnato, frecciatina alla ex Veronica? “Chi è causa del suo mal…” (FOTO))

Armando Incarnato è tra i volti più discussi di Uomini e Donne e in queste ore si è reso protagonista di un post che ha tutta l’aria di essere una frecciatina per Veronica Ursida. Quest’ultima, sempre attraverso il profilo Instagram, ha lasciato intendere di essere in crisi con Giovanni.

A distanza di pochissime ore, poi, è apparso magicamente un post sul profilo di Incarnato, che molti non hanno potuto fare a meno di collegare a lei. I commenti sono stati davvero moltissimi, andiamo a vedere tutti i dettagli.

La frecciatina di Armando a Veronica

Anche se Uomini e Donne è andato in vacanza, i personaggi che fanno parte del talk show continuano a generare parecchio sgomento sui social. Proprio in queste ore, Veronica Ursida ha pubblicato un post alquanto criptico dal quale si evince che sia in crisi con Giovanni Longobardi. Da quanto emerso, pare che la dama sia rimasta profondamente delusa da qualcosa. I due, però, sono molto abbottonati sulla vicenda, pertanto, non si hanno grandi informazioni in merito a cosa possa essere accaduto nella coppia.

Ad ogni modo, dopo diverse ore, Armando Incarnato ha pubblicato un contenuto che sembra una frecciatina a Veronica. Nello specifico, il cavaliere ha fatto un discorso sulla vita e su come ci sia il tempo per ogni cosa. Inoltre, se una persona persevera in un errore, dopo non dovrebbe lamentarsi in quanto chi è causa del suo male pianga se stesso. Il post del napoletano si è concluso in questo modo, ma è stato solo il preludio all’inizio di una bella polemica. (Continua dopo il post)

I commenti sul post di Incarnato

Numerosi utenti, infatti, hanno commentato al di sotto del post di Armando Incarnato accusando il cavaliere di aver mandato una frecciatina a Veronica. Ad alcuni commenti il protagonista non ha risposto, lasciando che i gossip si sgonfiassero da soli. Dopo l’ennesima provocazione, però, anche lui è intervenuto ed ha detto che non si trattasse di nessuna stoccata.

Il suo chiarimento, però, non è riuscito a placare la curiosità dei fan. Anche dopo l’intervento del cavaliere c’è chi ritiene che il giovane abbia voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma non è tutto. Molte persone hanno colto la palla al balzo per rivangare il passato e offendere il giovane. Lui, però, non è rimasto in silenzio ed ha sbottato attraverso delle IG Stories.