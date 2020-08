The promised neverland: ecco il primo trailer del live action

The promised neverland, fortunato manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, godrà di una trasposizione in live action. È di qualche ora fa la proposizione sul web del primo trailer legato al lungometraggio con protagonisti i giovani Emma, Norman e Ray. A diffonderlo è stata la compagnia Toho. Il live di The promised neverland uscirà nei cinema giapponesi il prossimo 18 dicembre. Qui di seguito il poster del film:

Live-Action Promised Neverland Film Reveals 1st Teaser & Poster https://t.co/5vFVOcsDzR — Anime News Network (@AnimeNewsNet) August 5, 2020

The promised neverland: il manga è finito ma non il franchise

Pur essendo terminato da un paio di mesi, il franchise di The promised neverland rimane in vita, contando sul già menzionato progetto live action (argomento focale del nostro articolo) e sulla seconda stagione dell’anime in lavorazione. Il trailer del film in uscita è stato accompagnato dal lancio della pagina Instagram ufficiale dedicata al progetto. Ricordiamo come il fumetto originale, pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2016 fino al 2020, abbia riscosso un successo esorbitante in madrepatria e nel resto del mondo. Qui di seguito ecco il teaser trailer ufficiale.

La trama

Emma, Norman e Ray sono tre bambini che vivono nell’orfanotrofio di Grace Field, in un luogo isolato attorniato dal verde. Nonostante la severità dell’istituto i nostri tre protagonisti e gli altri bambini cui cui vivono, sono trattati amorevolmente da mamma Isabella, che coordina l’orfanotrofio, prendendosi cura dei loro piccoli ospiti. Tuttavia, ai bambini è misteriosamente proibito lasciare quel luogo.

Una notte, una bimba appena adottata abbandona l’istituto Grace Field. Emma e Norman, a loro volta, lasciano i cancelli dell’orfanotrofio di soppiatto per consegnare all’amichetta un pupazzetto di peluche, come simbolo della loro amicizia e dei 12 anni trascorsi a Grace Field con gli altri bambini. Emma e Norman ancora non sanno che di lì a poco si troveranno dinanzi ad un’inaspettata (e orribile) realtà…

Il cast del live action

In questo paragrafo proponiamo i nomi degli attori principali che compongono il cast del live action ispirato a The promised Neverland:

Isabella: Keiko Kitagawa

Krone: Naomi Watanabe

Emma: Minami Hamabe

Ray: Kairi Jyo

Norman: Rihito Itagaki

Alla regia troviamo Yuichiro Hirakawa (conosciuto per il live action di Erased) e Noriko Gotou.

Le dichiarazioni di Keiko Kitagawa

Keiko Kitagawa, che ha letto il manga di The promised neverland, ha dichiarato di aver trovato l’opera interessante e di essersi ritrovata “immediatamente nel suo mondo”. L’attrice, che sarà Isabella nel lungometraggio, ha aggiunto che non è stato facile capire come approcciarsi al suo personaggio, ma di essersi decisa solamente all’ultimo minuto. Kitagawa sa bene come sia difficile trasporre lo spirito originale di un manga in un film con attori in carne e ossa, ma alla fine il regista Yuichiro Hirakawa sembra esserci riuscito.