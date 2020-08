Un posto al sole spoiler 6 agosto 2020: Patrizio braccato da Alberto

Proseguono le avvincenti puntate di Un posto al sole, la soap opera partenopea in onda su Rai 3 da oltre vent’anni. Da non perdere la puntata del 6 agosto 2020, nella quale Patrizio dovrà affrontare la furia di Alberto. Il ragazzo, dopo aver concluso la sua storia con Rossella, non ha più voluto sapere nulla dell’amore. La conoscenza di Clara però, ha cambiato la sua prospettiva. Patrizio ha avuto un colpo di fulmine per la compagna di Alberto, che sta vivendo un momento molto difficile.

Patrizio si è subito prodigato per aiutare Clara, preparandole dei piatti deliziosi e facendole la spesa. Alberto in un primo momento non ha fatto molto caso all’interesse del giovane chef, ma arriverà il momento in cui aprirà gli occhi. Nelle puntate di Un posto al sole di questa settimana inoltre, ci saranno degli sviluppi dopo la separazione tra Filippo e Serena, che non sarà più completamente convinta di continuare la sua relazione con Leonardo.

Un posto al sole anticipazioni giovedì 5 agosto 2020 su Rai 3

Patrizio non ha intenzione di lasciarsi intimidire, anche perché ha sentito spesso Alberto urlare contro la povera Clara, che non si azzarda a reagire. Il Palladini capirà che Patrizio fa sul serio e così lo affronterà a viso aperto, intimandogli di stare lontano da Clara e dalla sua casa. Stando agli spoiler di Un posto al sole inoltre, Rossella si troverà in difficoltà per via di un imprevisto all’ospedale e l’aria pensante di casa non le sarà d’aiuto. Tra lei e Silvia infatti ci saranno ancora delle incomprensioni.

Nella puntata di Un posto al sole di giovedì, Silvia si arrabbierà con Rossella e Michele, che non sembrano fare nulla per aiutarla nelle faccende domestiche. La donna avrà un’idea che potrebbe essere vincente, che cosa avrà in mente? Intanto, Susanna e Niko avranno ancora delle incomprensioni; lo stretto rapporto tra l’avvocatessa e Nicotera non ha di certo giovato alla coppia. Susanna risolverà i suoi dubbi in merito all’imminente matrimonio con Niko?

Serena ripensa a Filippo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda giovedì 6 agosto 2020 su Rai 3 svelano che Serena ripenserà ai momenti belli vissuti con Filippo che, non molti giorni fa, le ha confessato di essere disposto a dare una seconda possibilità al loro matrimonio. Leonardo dovrà farsi da parte?

Infine, gli spoiler di Un posto al sole del 6 agosto raccontano che Filippo vorrà distrarsi. Il Sartori passerà del tempo con Irene. Anche in questa circostanza, Serena capirà di aver voglia di riprovare a stare con lui.