Nina Moric, Fabrizio Corona e loro figlio Carlos Maria fanno impazzire il web (FOTO)

Nina Moric, Carlos Maria e Fabrizio Corona sono il ritratto di una famiglia unita, almeno sui social network

Uno scatto di famiglia per Nina Moric, Carlos Maria e Fabrizio Corona. I due sono ex, ma su Instagram, la showgirl posta una fotografia in cui sono stretti l’uno con l’altro. Hanno spiegato di essere una famiglia vera e propria e di conseguenza, di volere sempre appianare le loro divergenze in favore di una serenità all’interno della propria casa. Questo chiaramente ha fatto impazzire tutti i fans. In questo quadretto di famiglia molti ci vedono un ritorno di fiamma tra Fabrizio e Nina, ma in realtà le cose stanno in maniera ben diversa.

Lei scrive che sono insieme solo per l’amore che li lega al loro figlio Carlos. Ha spiegato che il legame non è quello del sangue ma il rispetto per le reciproche vite, ritrovando la bellezza nelle cose più semplici, alla fine si può essere felici.

Nina Moric e la nuova storia d’amore

Nina Moric e Fabrizio Corona nel corso degli ultimi anni hanno saputo dimostrare ai loro fans sui social che hanno trovato una sintonia. In alcuni momenti della loro vita questo sembrava impossibile, ma adesso invece, sembra che la loro vita scorra tranquillamente.

Nina dopo la storia d’amore travagliata con Luigi Mario Favoloso, ha conosciuto un’altra persona ovvero Vincenzo Chirico. Vive a Montecarlo, dove lavora nei suoi alberghi, Sport Club e società. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, ha raccontato che l’uomo è stato capace di farle ritrovare il sorriso dopo tutti i suoi trascorsi.

Il rapporto con Corona

In una nuova intervista a Novella 2000, Nina Moric ha spiegato che adesso finalmente è innamorata. La modella in un servizio di qualche tempo fa dice che questo uomo è meravigliosamente meridionale, è una persona speciale e lei si è subito innamorata di lui. Questo chiaramente non cambia il suo rapporto con Fabrizio Corona.

Infatti, i due spesso si fanno anche delle dediche sui social network e il loro rapporto dimostra quanto la famiglia sia importante. A questa fotografia, i fans hanno risposto in maniera subito positiva sperando però in un piccolo ritorno di fiamma. In realtà, le cose stanno in maniera ben diversa, ma non c’è nulla di male a sognare. Del resto anche il loro piccolo Carlos aveva in più occasioni detto quanto gli avrebbe fatto piacere che i suoi genitori tornassero insieme.