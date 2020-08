Melita Toniolo dopo il silenzio social affonda gli artigli contro gli hater (FOTO)

Melita Toniolo risponde alle critiche degli haters e li zittisce con una foto fatta al naturale e senza temere nulla

Melita Toniolo finalmente risponde agli haters e li mette a zittire con un attacco davvero molto forte. Infatti, ha assunto un atteggiamento che l’ha resa scatenata sui social network. La showgirl è diventata famosa. Oramai, almeno 13 anni, ha partecipato al reality show Grande Fratello. Molto sensuale e brava, purtroppo sul web non riesce mai a superare lo scoglio dei suoi contestatori e a volte questo sfinisce.

Stanca di essere sempre criticata e insultata, questa volta ho deciso di replicare agli haters e di commentare in maniera risoluta. Ha fatto una fotografia completamente al naturale ed in un momento insolito dove si riprende senza trucco e nel massimo della tranquillità. Un modo per far capire che non è interessata solo ad apparire in un determinato look, ma piuttosto decide di mettersi a nudo per quella che è anche sui social network.

Melita Toniolo e il successo social

Nella fotografia Melita Toniolo si è ripresa con intimo di colore rosa, un asciugamano e occhiali da sole per far capire che da poco è uscita dalla doccia. Molto spesso la offendono in maniera tutt’altro che legittima, infatti la donna ha deciso di commentare questa foto in maniera diretta e andando a parlare con i suoi contestatori davanti a tutti.

Questa foto è stata fatta proprio per i contestatori, ha spiegato la moglie di Andrea Viganò ed ha detto che ha deciso di coprire gli addominali con la coca-cola, il moscow mule e la pasta al sugo. Quindi poi se ne parla a settembre per decidere in che modo può risolvere con questi chili di troppo. La foto è stata accolta in maniera positiva dai suoi fan che si sono scatenati facendole dei complimenti. (Continua dopo la foto)

La spontaneità di Melita

La ragazza anche con un po’ di pancia, ha detto che non se ne frega niente è contenta di come è e non vuole farsi intimidire da nessuno su Instagram. Subito sono arrivati i commenti dei suoi sostenitori che le hanno detto che è favolosa proprio perché è molto semplice.

Melita Toniolo sul web è molto seguita e ottiene sempre un grande successo nelle sue fotografie. E’ chiaro che, proprio come tutti coloro che sono famosi, spesso si trova davanti anche a molte persone che sono invidiose e quindi la contestano passo dopo passo in tutto quello che fa e pubblica.