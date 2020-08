Monica Leofreddi la giornalista in Bikini in perfetta forma fisica (FOTO)

E’ in perfetta forma la giornalista Monica Leofreddi, a 55 anni sfoggia un bikini da urlo e fa incetta di like

Professionale, preparatissima, ma anche bellissima, Monica Leofreddi è un vero schianto a 55 anni! La bella e apprezzata giornalista e conduttrice sfoggia un bikini che mette in mostra il suo fisico tonico e sodo. Nel suo corpo i segni dell’età sono scivolati e appare sempre bella e in forma smagliante. Classe 1965, Monica Leofreddi ha iniziato nel 1982 la sua carriera, conducendo programmi sportivi.

Successivamente è stata inviata in vari collegamenti esterni di Unomattina. La Leofreddi ha anche condotto Torto o Ragione? – Il Verdetto Finale dal 2014 al 2017. La conduttrice ha due figli, Riccardo, nato nel maggio 2009, e Beatrice, nata nel gennaio 2012. La piccola è nata quando lei aveva già 46 anni. Lei e il marito Gianluca Delli Ficorelli hanno avuto i due figli entrambi con fecondazione assistita.

Nel passato della Leofreddi un amore Vip

La coppia, dopo 2 figli e 11 anni trascorsi insieme, si è sposata nel 2015. Il loro è un matrimonio perfetto, che la giornalista ha atteso per tanto tempo e del quale è stata profondamente convinta. Anche se qualcuno l’ha criticata per essersi sposata così grande lei ha detto che lo ha fatto per invecchiare con la persona che ama.

La Leofreddi in passato ha avuto anche un altro matrimonio, finito nel giro di pochissimo tempo. In gioventù infatti è convolata a nozze con un ragazzo argentino e ha sempre detto che è stata una sbandata. Ma nella vita di Monica c’è stato anche un personaggio famoso, Antonello Venditti, con il quale è stata legata per circa nove anni e mezzo. (Continua dopo la foto)

Monica Leofreddi si gode la sua silhouette

In un’intervista rilasciata alla Balivo nella trasmissione Vieni da me la Leofreddi ha parlato apertamente per la prima volta di Venditti. Ha confessato che nessuno lo ha mai saputo perché lei non voleva che fosse la fidanzata di qualcuno. Per nove anni e mezzo è stata una fidanzata nell’ombra, poi ha lasciato Venditti perché lo ha tradito.

Il cantante allora le dedicò la canzone ‘Ogni volta’, mentre il brano ‘Settembre’ risale a quando loro stavano ancora insieme. Monica al momento si sta godendo le vacanze e la sua silhouette perfetta, felice e appagata come mai. E’ pronta per tornare in tv non appena finiranno le ferie!