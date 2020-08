Giulia Molino l’ex di Amici in costume è un vero schianto (FOTO)

L’ex di Amici Giulia Molino è un vero schianto in costume ed è diventata il sex symbol di questa estate

La sua voce ha conquistato tutti sin dal primo momento che ha cantato ad Amici. Reduce dalla 19esima edizione del talent show di Maria De Filippi, Giulia Molino ha riscosso un meritato successo sin dal primo momento. Giovanissima, ha infatti appena 21 anni, la Molino è originaria di Scafati, in provincia di Salerno, e ha fatto sognare milioni di spettatori.

Nella sua vita la Molino, anche se molto giovane, ha fatto tanti sacrifici e una lunga gavetta, che ha dato i suoi frutti. Da piccola ha iniziato a cantare sotto la guida di Massimiliano Fausto, maestro di canto molto apprezzato e promotore della “Estill Voicecraft”. Si tratta di una tecnica di canto americana promossa da egli stesso in Italia.

La Molino ha parlato in un brano dell’anoressia

La cantante ha convinto i giudici durante la puntata del 1 febbraio 2020. La Molino in quella occasione ha fatto una perfetta esibizione con il brano di Cocciante “Quando finisce un amore”. Grazie al consenso dei giudici ha potuto accedere al Serale di Amici 19. Il suo album di esordio è uscito il 20 marzo e si intitola “Va tutto Bene”. L’album contiene cinque canzoni e sta andando alla grande.

Nel suo disco d’esordio la cantante ha raccontato i suoi problemi in una canzone. Nel brano “Nietzsche”, ha parlato della sua lotta con l’anoressia e di quanto ha combattuto per sconfiggerla. Ad oggi è una ragazza libera da ogni complesso che si sta godendo la celebrità. E non solo, ogni giorno riceve tanti complimenti da un pubblico che le vuole bene e la apprezza tantissimo. (Continua dopo la foto)

Giulia Molino in costume è uno sballo

Infatti, oltre che una bravissima cantante e destinata a diventare una delle stelle del panorama musicale italiano, Giulia è anche una bellissima ragazza. Intelligente, sensuale e dotata di grande fascino, la Molino si mostra in tutta la sua bellezza. Negli scatti ostati di recente su Instagram la cantante si è fatta vedere nella sua nuova veste.

Ha tolto i ricci e ha optato per un taglio liscio che mette in risalto i suoi lineamenti dolci. Nelle ultime ore ha anche dato prova di essere una giovane moto avvenente. In una clip la si vede mentre si sta godendo le vacanze e indossa un costume che la apparire un vero schianto! La Molino negli scatti è con un giovane, ma specifica subito che si tratta di un amico.