Selvaggia Lucarelli contro Temptation Island, dure parole per le fidanzate

La giornalista Selvaggia Lucarelli usa parole dure nei confronti di Temptation Island, soprattutto contro le fidanzate che hanno preso parte a questa ultima edizione

Usa parole dure Selvaggia Lucarelli, e lo fa per scagliare la sua ira su Temptation Island. Le critiche avanzate dalla giornalista però sono rivolte soprattutto alle donne, alle fidanzate che hanno preso parte a questa settimana edizione del reality dei sentimenti. Sono loro le protagoniste, sono le donne che hanno creato equivoci, che hanno teso dei tranelli.

L’edizione di quest’anno di Temptation Island è stata un vero e proprio successo, ha infatti ottenuto uno share altissimo. La scorsa settimana è stata trasmessa l’ultima puntata del rality e sono andati in onda gli ultimi falò di confronto. E’ stato anche fatto vedere tutto ciò che è accaduto durante il mese successivo alla trasmissione alle coppie. Visto come sono andate le cose per molte di loro, la Lucarelli ha voluto dire la sua.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro le fidanzate

Sul sito TPI la Lucarelli ha scritto un articolo in cui dice la sua sul reality di questa edizione. La giornalista si è scagliata senza freni verso le donne e le ha pesantemente criticate. La Lucarelli ha detto che in questa edizione le donne sono uscite ammaccate. Alla maggior parte di loro dovrebbero fare causa le associazioni femministe per il danno causato alla reputazione femminile.

Nella edizione di Temptation Island ci sono state donne disposte a tutto per raggiungere i loro scopi. Dalle vittime alle manipolatrici, tutte si sono comportate senza criterio, tranne una, Manila Nazzaro. Secondo Selvaggia Lucarelli, infatti, solo la Nazzaro è stata una donna coerente con se stessa e con i sentimenti che provava. La giornalista ha anche dato sia una opinione generale che singolare sulle coppie.

La Lucarelli dice la sua sulle coppie

La Lucarelli ha detto che se qualcuno pensava che la Elia potesse prendersi una rivincita si è sbagliato di grosso. La scelta di Antonella di difendere Pietro Delle Piane, e al tempo stesso di prendere le distanze da lui, non è piaciuta a nessuno. Per quanto riguarda invece Sofia e Alessandro la Lucarelli li ha definiti la coppia più brutta della storia di Temptation Island.

Su Antonio e Annamaria Selvaggia ha avuto delle perplessità, soprattutto su di lei. Della coppia Ciavy e Valeria Selvaggia ha detto che lui sarebbe disposto a dire che la ama ma pare un’ammissione di debolezza. Una scoperta sconcertante sono stati Andrea e Anna. Lei lo tratta come suo figlio e lui è un cagnolino!