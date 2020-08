Uomini e Donne, questa donna conquista il cuore di un cavaliere del Trono Over

Un cavaliere del Trono Over ha perso la testa per una donna bellissima e sensuale e ha dimenticato l’ex dama, lui è stato molto seguito nello studio di Uomini e Donne

Si torna a parlare di lui, e di come abbia dimenticato l’ex dama. Molto seguito a Uomini e Donne Over, l’ex cavaliere è stato al centro di una passionale storia d’amore, che ha vissuto fra tanti tira e molla. Adesso ha fatto breccia nel cuore di una donna sensuale e bellissima, molto avvenente. Ha le labbra piene e carnose ed è molto seguita sui social.

Proprio con la sua bellezza lo ha conquistato e lo ha fatto capitolare. Occhi magnetici, capelli scuri, truccatissima e pelle ambrata, sono sembianze a cui è difficile resistere. Sicura di sé e decisa, sa come conquistare un uomo ed è consapevole della sua bellezza. I due però non si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Lucrezia Massimo conquista il cuore di un cavaliere del Trono Over

Magari lui l’ha trovata su Instagram, oppure si sono conosciuti per mezzo di un amico comune. Fatto sta che lui, ex cavaliere Trono Over famoso, è stato stregato. Ma di chi stiamo parlando? Chi è lui? Ebbene, si tratta di Enzo Capo, fino a qualche tempo innamoratissimo di Pamela, ma ad oggi ha occhi solo per lei. Si chiama Lucrezia Massimo, è stupenda e lavora all’estero.

La foto che la ritrae è stato scattata a Ercolano, in provincia di Napoli, ed è stata lei stessa a dirlo. Lucrezia ha due bambine e sul suo profilo si possono ammirare le loro foto. Ma torniamo indietro e vediamo cosa è successo a Capo! Dopo la fine del lockdown è tornato in studio e ha detto di aver troncato per sempre la storia d’amore con Pamela Barretta.

Enzo Capo difende la sua nuova amata

Enzo Capo e Pamela si erano conosciuti nella trasmissione di Maria, si erano innamorati e fidanzati. Capo è laureato in Giurisprudenza e per molti mesi all’anno vive a Budapest, dove gestisce una catena di Luxury Suites di sua proprietà. Prima di prendere parte al dating show di Canale , ha già lavorato nella televisione ungherese.

Grazie al programma della De Filippi ha acquistato notorietà e con la sua relazione con Pamela il suo nome è balzato sulla cronaca rosa. Capo ha lasciato Pamela per via di alcune dichiarazioni che lei aveva rilasciato in cui diceva che lui era troppo geloso. A chi ha ribadito che Lucrezia è interessata ai suoi soldi ha risposto picche!