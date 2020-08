La vita in diretta estate, Andrea Delogu fa una gaffe: “Scusate, mi sono incastrata…”

Andrea Delogu commette una gaffe a La vita in diretta estate

Da qualche giorno nel nostro Paese le temperature sono roventi, infatti in alcune località ci sono stati dei picchi di 40 gradi. Afa e calore anche nella Capitale da cui va in onda La vita in diretta estate, il contenitore pomeridiano di Rai Uno che è giunto al suo ultimo mese di programmazione. Forse per il troppo caldo, la padrona di casa ha perso un po’ la lucidità e di conseguenza ha commesso un piccolo sbaglio.

Il tutto è accaduto nella puntata in onda martedì 4 agosto 2020 Andrea Delogu. Durante la seconda parte, quando era intenta a cedere la linea alle inviate speciali Occhi di gatto, ovvero Debora Ergas e la madre Sandra Milo, la presentatrice ha ripetuto più volte una frase molto semplice: “Ve lo volevamo dire”. Dopo aver commesso la gaffe, l’ex iena si è indirizzata al collega Marcello Masi esclamando: “Mi sono incastrata, scusate”.

Marcello Masi incoraggia la collega

La stagione 2020 de La vita in diretta estate sta proseguendo senza intoppi. I due padroni di casa dello storico format pomeridiano di Rai Uno, ovvero Andrea Delogu e Marcello Masi si stanno dimostrando molto professionali. Inoltre i due sono particolarmente attivi sui loro canali social. Ne hanno dato una nuova dimostrazione anche nell’appuntamento andato in onda martedì 4 agosto 2020.

Quando l’ex iena ha commesso una gaffe, infatti, l’ex direttore del Tg2 è intervenuto immediatamente in sua difesa: “Succede, non ti preoccupare”. Visto l’appoggio del collega, la Delugi è stata in grado di riprendersi e tirare fuori un bel sorriso e di conseguenza riprendere a condurre il contenitore della prima rete.

Sandra Milo fa sorridere Andrea Delogu

Due giorni molto particolari per La vita in diretta estate. Infatti nella giornata di lunedì i conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi sono stati a costretti a chiudere prima la puntata per dare la linea a Genova per l’inaugurazione del Ponte San Giorgio. Mentre il giorno successivo l’ex iena ha commesso una gaffe.

Per fortuna poi si è ripresa dando la linea alle inviate speciali Debora Ergas e Sandra Milo. Quest’ultima, con la sua solita simpatia, direttamente da Pietramontecorvino, un comune in provincia di Foggia, le ha risollevato il morale alla padrona di casa facendole vedere le specialità gastronomiche del posto: “Tanto per cambiare, se magna!”.