Simona Ventura non sposa più il compagno Giovanni Terzi: il motivo

Simona Ventura e Giovanni Terzi al momento non si sposano più

Simona Ventura e Giovanni Terzi da qualche tempo sono fidanzati e prima dello scoppio della pandemia avevano annunciato il loro imminente matrimonio. Nella puntata de La vita in diretta estate in onda martedì 4 agosto 2020, i due innamorati in collegamento hanno confermato ad Andrea Delogu di essere certi di sposarsi. Ma a quando le nozze? Purtroppo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha causato un forte ritardo come gran parte delle coppie italiane che volevano dire il fatidico si.

Chiamati in causa dalla padrona di casa, i diretti interessati hanno detto di dover aspettare un periodo migliore di questo. In particolare, l’uomo ha affermato: “Abbiamo voglia che questa nostra unione sia una festa, e una festa la si potrà celebrare quando saremo tutti sereni”. In pratica non vogliono assolutamente che nel loro album fotografico si vedano degli scatti con indosso la mascherina. Quindi al momento è stato tutto rinviato. Andiamo a vedere nel dettaglio altre informazioni che ha dato la coppia.

Nozze rinviate per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus

Ebbene sì, nel secondo appuntamento settimanale de La vita in diretta estate, in collegamento Giovanni Terzi e Simona Ventura hanno fatto sapere al pubblico di Rai Uno di aver rimandato ancora una volta la data delle nozze. Una scelta giusta dettata da una grande responsabilità e dal rispetto per la situazione che sta vivendo l’Italia da qualche mese.

Il compagno della conduttrice piemontese, chiamato in causa da Andrea Delogu, ha voluto fare una precisazione molto importante: “Nel disastro del Covid, rimandare il matrimonio non è certo importante”.

La battuta di Giovanni Terzi ad Andrea Delogu a La vita in diretta estate

Giovanni Terzi e Simona Ventura hanno accettato l’invito degli autori de La vita in diretta estate. Infatti, in collegamento la nota conduttrice torinese e il compagno che è un giornalista, hanno svelato ad Andrea Delogu un retroscena divertente sulla preparazione delle loro nozze.

“Siccome i giornali spingono molto, mia madre mi ha chiamato e mi ha detto: “Non è che ti sposi e non ci fai sapere niente?”, ha asserito la coppia. Con molta probabilità i due professionisti pronunceranno il fatidico sì il prossimo anno con la speranza che la pandemia da Covid-19 rientri.