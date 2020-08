“Loredana Lecciso ha un grande pazienza, è faticoso vivere con questa Romina Power sulle spalle”: il retroscena di Ciacci

Giovanni Ciacci e il retroscena su Loredana Lecciso

Come tutti ben sanno a Ogni Mattina di Adriana Volpe c’è una rubrica che è curata da Giovanni Ciacci. Nella puntata andata in onda martedì 4 agosto 2020 si è parlato molto della coppia formata da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Sulla vicenda di gossip, oltre ai ad alcuni ospiti presenti in studio, ha preso la parola il conduttore di Vite da copertina. Quest’ultimo, essendo molto amico del Maestro e dell’ex soubrette salentina, ha reso noto un curioso retroscena sulla madre di Jasmine e Bido.

Stando alle dichiarazioni del curatore d’immagine, la 47enne avrebbe una pazienza impressionante capace di sopportare l’ex moglie del cantautore di Cellino San Marco: “E comunque io do un 9 per la pazienza a Loredana Lecciso, è faticoso vivere sempre con questa Romina Power sulle spalle”.

Loredana e Al Bano sono davvero una coppia: parola di Ciacci

Dopo una lontananza durata anni, da qualche tempo Al Bano e Loredana Lecciso sono nuovamente una coppia. Decisione che ha fatto storcere il naso a tutti i fan che volevano il Mastro di nuovo al fianco di Romina Power. Nella puntata di martedì di Ogni Mattina, la padrona di casa Adriana Volpe ha parlato dei due innamorati.

Sui due, ma in particolare sui problemi di coppia, hanno espresso il loro giudizio alcuni ospiti presenti in studio. Alcuni di loro sostengono che la coppia sarebbe separata. A quel punto, Giovanni Ciacci, grande amico di Al Bano e Loredna, ha asserito: “Non è vero che dormono in camere separate Loredana e Al Bano, l’amore è scoppiato. Dormono in casa insieme”.

La festa di compleanno di Al Bano: il retroscena

A Ogni Mattina si è parlato anche del party di compleanno organizzato da Loredana Lecciso nei confronti del compagno Al Bano. A maggio girava voce che l’ex soubrette salentina non avesse invitato l’ex moglie del cantante. Informazione che lo stesso Giovanni Ciacci ha smentito in diretta.

Infatti, il padrone di casa di Vite da copertina ha spiegato: “Non è vero che Loredana non ha invitato Romina alla festa di compleanno di Al Bano, lei è stata invitata ma non è andata”. Poi l’uomo col pizzo blu ha asserito che le cose vengono raccontate in maniera diversa a come realmente sono. La cosa certa è che il secondogenito Yari non è d’accordo della relazione del padre con la 47enne.