Federica Sciarelli, la rivelazione su Chi l’ha Visto: “Lavoro come un mulo…”

Federica Sciarelli e le parole su Chi l’ha visto?

Alla fine di ogni stagione televisiva sul web inizia a girare la voce di un possibile addio di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto? Ovviamente anche nel 2020 è accaduta la stessa cosa. La professionista nelle varie interviste ha rivelato di aver pensato a un addio dopo 16 anni conduzione. In tutto questo tempo la donna ha sempre assicurato di essere affezionata allo storico programma di Rai Tre perché la fa sentire utile.

Inoltre ha confessata che i vertici di Viale Mazzini l’hanno praticamente pregata per rimanere ancora al timone del format. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la Sciarelli ha fatto una confessione inedita sulla trasmissione della tv di Stato: “Mi stupisco sempre. Sono anche poco televisiva, non partecipo mai agli altri programmi come opinionista o ospite. Lavoro come un mulo. Prima di andare in onda mi vedo tutti i servizi girati e le interviste”.

La giornalista voleva fare un altro lavoro

Il grande sogno di Federica Sciarelli non era svolgere il lavoro da giornalista o conduttrice televisiva. Infatti, anni fa agli inizi della sua carriera mai avrebbe immaginato che un giorno prendesse le redini di Chi l’ha visto? Nel corso della lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la donna ha confidato che voleva fare la corista per i grandi artisti: “Sono appassionata di musica e ho studiato pianoforte ma purtroppo, essendo stonata come una campana, la mia carriera è stata stroncata sul nascere”.

Dopo essersi diplomata allo scientifico, si scrisse a Lettere e successivamente è riuscita a vincere in Rai una borsa di studio in giornalismo. Parlando di Corradino Mineo, la Sciarelli ha detto che lui le insegnò tutto: “Un maestro che mi ha fatto dannare e lo dico con orgoglio”.

Federica Sciarelli conferma la sua presenza a Chi l’ha visto? 2020/2021

Dopo una stagione di Chi l’ha visto? molto complicata per il Coronavirus che l’ha vista bloccata per qualche settimana, Federica Sciarelli si sta rilassando in Sicilia. Intervistata dal noto magazine Tv Sorrisi e Canzoni, la professionista Rai ha rivelato alcuni spoiler sulla nuova edizione del format di Rai Tre.

Ecco le sue dichiarazioni: “Continueremo con la battaglia per la soluzione del caso di Mauro Romano, il bimbo scomparso nel giugno del 1977 e poi ne apriremo altri”. Con queste parole la professionista ha dato conferma della sua presenza anche dal prossimo settembre.