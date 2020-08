Nicola Vivarelli, scenata di gelosia per la nuova fiamma di Gemma Galgani (FOTO)

In queste ore Nicola Vivarelli ha pubblicato un post alquanto criptico sui social che ha tutta l’aria di essere una scenata di gelosia nei confronti di Gemma. La Galgani è sparita dai social da diverso tempo e si vocifera, addirittura, che abbia una nuova fiamma.

Nicola, allora, ha pubblicato un contenuto nel quale ha fatto allusioni al tramonto e molti ci hanno visto un chiaro riferimento alla dama bianca. Andiamo a vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti.

Il post di Nicola Vivarelli

Una volta terminato Uomini e Donne, Gemma e Nicola hanno continuato la loro conoscenza al di fuori delle telecamere. In quel periodo hanno dato luogo ad un paio di incontri, durante i quali sono stati anche immortalati da alcuni fan. Ad ogni modo, dopo questi avvistamenti, i due hanno fatto perdere le loro tracce. Sirius, poi, si è sfogato con i fan accusando la donna di non avere interesse nell’approfondire la conoscenza. Stando alla versione si lui, dunque, pare che la Galgani non abbia voluto incontrarlo nuovamente.

Dopo queste indiscrezioni, Gemma è sparita dai social. Il suo ultimo post risale al 6 luglio e anche tra le IG Stories è assente da un bel po’. In questi giorni, però, sono trapelati dei rumors in merito al fatto che la dama possa avere una nuova fiamma. Nicola Vivarelli pare abbia dato luogo ad una scenata di gelosia su Instagram. Il cavaliere ha pubblicato un post nel quale è inquadrato lui in penombra dinanzi uno splendido tramonto. (Continua dopo il post)

La scenata di gelosia e la nuova fiamma

La frase criptica annessa come didascalia è stata vista come un riferimento alla torinese. Alcuni utenti, infatti, non hanno potuto fare a meno di palesare il collegamento attraverso i commenti, tra di essi ne sono spuntati alcuni alquanto pungenti. Un fan ha detto a Nicola di essere davvero tramontato nella vita della Galgani. Lui, allora, un po’ stizzito, ha detto che dopo un tramonto c’è sempre l’alba.

Nicola Vivarelli, dunque, potrebbe non aver gradito il comportamento della dama dando luogo ad una scenata dovuta alla gelosia. Per adesso, però, la Galgani continua a mantenere un rigoroso silenzio sulla sua vita sentimentale. Al momento, alcune segnalazioni rivelano che la dama potrebbe essere dalla sua amica del cuore Ida Platano. Anche di questo incontro, però, non ci sono foto e testimonianze