Giorgio Mastrota non si sposa più, salta il matrimonio Flo Gutierrez: il motivo

Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez rinviano il loro matrimonio al 2021

Niente da fare, come altri personaggi dello spettacolo, uno su tutti Simona Ventur e altri italiani, anche Giorgio Mastrota ha rinunciato a sposarsi nel 2020. Il noto presentatore di televendite doveva convolare a nozze con la compagna Flo Gutierrez sabato 12 settembre, ma alla fine la coppia ha deciso di rimandare la cerimonia. Il motivo? Semplice, a causa delle numerose limitazioni dovute al Coronavirus.

Quindi l’ed Natalia Estrada e la donna che amasi diranno si nel 2021, anche se al momento non è stata resa nota la data. Lo stesso Mastrota intervistato dal periodico DiPiù Tv ha confidato che si celebrerà un matrimonio civile. Ricordiamo che il professionista Mediaset è già stato sposato in chiesa con la Estrada. Nonostante il rinvio, di recente il 56enne è diventato nonno bis perché sua figlia Natalia Junior ha messo al mondo il secondogenito Sasha.

Giorgio e la compagna si sposeranno col rito civile

Intervistato dal periodico DiPiù Tv, Giorgio Mastrota ha dichiarato: “Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso”. Il noto televenditore di materassi e pentole ha confessato per quale ragione ha deciso di convolare a nozze con Flo dopo il precedente matrimonio fallito con Natalia Estrada.

“Per completare il quadro: noi due, i nostri due figli. Le nozze servono a suggellare tutto. Ci sposeremo in municipio perché con Natalia mi ero sposato in Chiesa. Però un mio caro amico frate mi ha promesso che verrà per tenere un discorso. Alla nozze ci sarà tutta la mia tribù: i miei quattro figli e i miei due nipoti. Sarà bellissimo”, ha affermato il professionista Mediaset. Quest’ultimo e la sua ex hanno un bellissimo rapporto dopo il divorzio, ma Giorgio non vuole assolutamente invitarla alle sue seconde nozze.

Chi è Floribeth Gutierrez?

Ma chi è la futura moglie di Giorgio Mastrota? Floribeth Gutierrez, chiamata da tutti Flo, è una bellissima 47enne ed è una sci alpinista professionista e atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. La relazione sentimentale con il noto televenditore va avanti da ben nove anni e si sono conosciuti grazie ad amici in comune.

Anche se non sono sposati, i due hanno due figli: Matilde di 7 e Leonardo di 3 anni. L’ex di Natalia Estrada ha altri due figli: Natalia Junior che ha 25 anni, e Federico di 21 anni fa nato dalla storia d’amore con la modella brasiliana Carolina.