Giulia De Lellis e Andrea Damante aggiornamenti: lei sparisce dai social, ma i fan la beccano da sola (FOTO)

Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrerebbero essere in crisi, gli ultimi aggiornamenti trapelati sul loro conto, infatti, delineano una situazione alquanto netta. A destare particolare sgomento c’è, soprattutto, il fatto che la ragazza è sparita dai social.

Essendo un’influencer, la De Lellis trascorre la maggior parte del suo tempo su Instagram. Quando è assente per parecchio tempo, quindi, genera un forte sgomento. I fan curiosi, però, sono riusciti a beccarla e la ragazza pare fosse da sola.

Gli aggiornamenti su Andrea e Giulia

Gli aggiornamenti sulla storia d’amore tra Giulia e Andrea non sono molto rosei per la coppia. I due protagonisti, infatti, sembrano essere in un momento un po’ burrascoso. Da diverso tempo non appaiono più insieme sui social e questo è già un bel segnale. A fomentare ulteriormente i dubbi, inoltre, ci ha pensato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia, infatti, è scomparsa dai social per parecchie ore e questo ha fatto subito preoccupare i fan.

A distanza di un po’ di tempo, la ragazza è tornata con delle Instagram Stories ed ha spiegato di stare bene e di essere semplicemente molto impegnata. Questo chiarimento, però, non ha soddisfatto appieno la curiosità dei fan. Nel dettaglio alcuni utenti hanno dichiarato di aver beccato la fanciulla a Massa Carrara. Stando a quanto emerso sembra proprio che fosse da sola senza il suo Andrea. (Continua dopo la foto)

Le strane frecciatine sui social

Quest’ultimo, invece, sempre secondo le indiscrezioni trapelate, pare sia ancora in quel di Milano. Alcune ore fa, però, sono trapelati altri aggiornamenti su Giulia e Andrea che lasciano un po’ perplessi. La ragazza, infatti, ha pubblicato una canzone di Ultimo. Andrea, dal canto suo, ha messo un like al di sotto del video del brano del cantante. Questa novità sta destabilizzando parecchio i follower della coppia e li sta confondendo abbastanza.

Forse i due si stanno lanciando delle velate frecciatine sui social? Al momento la situazione non è molto chiara e anche i diretti interessati si sono chiusi in un rigoroso silenzio. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per comprendere ulteriori aggiornamenti. Ricordiamo, inoltre, che Giulia sta affrontando un periodo un po’ difficile dal punto di vista familiare. Sua nonna non sta bene, pertanto, potrebbe essere semplicemente questo il motivo della sua scarsa presenza sul web.