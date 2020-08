Michelle Hunziker, la rivelazione su Tomaso Trussardi: “Guardatelo bene in quel momento così intimo”

Michelle Hunziker in vacanza con la sua famiglia in Alto Adige

Dopo la sua esperienza a Striscia la Notizia e l’attesa do tornare a settembre nel tg satirico, Michelle Hunziker si sta godendo le vacanze estive. La professionista elvetica si sta godendo dei momenti di puro relax in compagnia del marito Tomaso Trussardi e le figliolette Sole e Celeste.

Al momento la famiglia si trova in un luogo fresco e di montagna: l’Alto Adige. La coppia si sta dedicando alle escursioni alle cascate di Riva, in Valle Aurina. Ma nelle ultime ore la madre di Aurora Ramazzotti ha fatto qualcosa nei confronti della sua dolce metà che è diventata immediatamente virale. Di cosa si tratta?

La dedica d’amore della soubrette svizzera a Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker ha fatto un’inaspettata dedica al consorte Tomaso Trussardi. Rispondendo alle domande dei follower, su Instagram la soubrette svizzera ha scritto: “Spesso mi chiedete come si fa a riconoscere il vero amore. Il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo, così vulnerabile… guardatela bene. Sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nell’osservarla”.

La conduttrice di Striscia la Notizia e All Together Now ha detto anche: “Vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete, vi verrà di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene, di accarezzargli i capelli, ma non lo farete solo perché sarebbe un peccato incredibile svegliarla”.

Le parole di Michelle Hunziker su Instagram dedicate al marito

Ma la dedica di Michelle Hunziker nei confronti della sua dolce metà Tomaso Trussardi non è finita qui. “In quel momento sentirete se questa sarà la persona con la quale vorrete progettare il vostro futuro insieme. Per me questo è l’amore, cercate questi momenti ragazzi, sono quei attimi da collezionare, attimi di felicità da assaporare fino in fondo”, ha asserito la professionista elvetica.

Quest’ultima lo chiama l’album dei suoi ricordi belli, quando uno si sene giù di morale, si va a sfogliarlo e vi farà sentire vivi. Quale sarà stata la reazione dell’amministratore delegato della maison di moda? Lui essendo molto discreto di certo replicherà in privato.