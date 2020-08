Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati? Arriva la risposta dell’ex tronista

Corre voce che i Damellis non siano più una coppia, ma ecco che cosa ha risposto il dj veronese

Uomini e Donne: Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi?

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono la coppia più emblematica di Uomini e Donne. Vi ricordate il loro percorso? Più di quattro anni fa Andrea Damante, tronista un po’ fuori dagli schemi, ha scelto Giulia, la quale ha iniziato una carriera sui social ed ora è diventata una nota influencer seguita da più di 4 milioni di utenti.

Il loro amore è sempre stato sotto ai riflettori. Infatti, il primo anno lui ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, il secondo anno è stata lei ad entrare nella Casa più spiata d’Italia e il terzo anno si sono lasciati. Dopo molto tempo, Giulia ha ammesso di essere stata tradita dal Dama.

Le loro strade si sono separate per un paio di anni, ma poi sono tornati insieme e fino a qualche giorno fa si sono mostrati felici e spensierati sui social. Sembrava un ritorno molto serio, tanto che hanno trascorso il lockdown con la famiglia di lei, si parlava addirittura di matrimonio e di un figlio. Adesso, invece, è scoppiato il gossip di una crisi tra i due.

Le parole di Andrea Damante

I fan della coppia si sono allarmati perchè da qualche giorno la coppia non posta sui social foto e video insieme e sia Giulia che Andrea non fanno nessun riferimento all’altro. Inoltre, attualmente si trovano in due città diverse. Il settimanale Chi ha riportato la preoccupazione degli utenti, ma ha anche fatto sapere che proprio Andrea Damante, raggiunto dal settimanale, ha risposto: “Sono tutte cavolate“. Sarà vero?

I tira e molla della coppia

Giulia ha scritto un libro sul tradimento di Andrea che si intitola Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza. Ha avuto un grande successo e in quelle pagine l’ex corteggiatrice ha raccontato la difficoltà di staccarsi da lui dopo aver scoperto tutto, il dolore, l’essere riuscita ad andare avanti. Infatti, tra loro non è finito tutto nel terzo anno della loro storia perchè poi per ben due volte si sono riavvicinati con tanto di foto abbracciati in cui si baciavano a testimoniarlo.

Mentre, però, Andrea ha avuto dei brevi flirt di poca importanza, Giulia ha provato a voltare pagine due volte. Prima con Irama, con cui è stata pochi mesi, poi con Andrea Iannone, di cui parlava come l’uomo perfetto. Tuttavia, si sa, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Voi che cosa ne pensate?