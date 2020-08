Gigi D’Alessio abbraccia la sua signorina: “Ma quanto è sexy”?

Gigi D’Alessio sta vivendo un momento davvero d’oro. L’artista napoletano sta incassando successi ed applausi grazie al suo ultimo lavoro musicale, il brano, che è già un tormentone estivo, “Come suena el corazon”, in collaborazione con Clementino.

Gigi D’Alessio, una nuova vita dopo Anna Tatangelo

La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ed ha spiazzato i numerosi fan della coppia. Le voci su una presunta crisi sono circolate nei mesi scorsi insistentemente, ma i due hanno deciso di ufficializzare l’addio dopo tempo.

La conferma dell’addio improvviso

Attraverso un comunicato stampa congiunto, la cantante di Sora e l’amatissimo D’Alessio si sono decisi a comunicare la triste realtà ai follower: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”. Parole che hanno lasciato interdetti tutti: dopo quasi 20 anni insieme è finita la storia d’amore che ha fatto sognare (ma anche discutere).

L’amore per la sua famiglia

Il dolore pare essere però un lontano ricordo. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, che sono rimasti in buoni rapporti per amore del loro piccolo Andrea, come dichiarato dalla 33enne, stanno vicendevolmente cercando di voltare pagina.

Gigi appare sempre più spesso sui social della figlia Ilaria, la secondogenita nata dal matrimonio con la sua prima moglie Carmela Barbato. Ed è proprio lei a postare foto che la ritraggono in compagnia del suo adorato papà. Tempo fa ne ha pubblicata una che ha fatto particolarmente scalpore: Gigi in discoteca insieme a lei. Una foto inedita, considerata la poco inclinazione dell’artista alla vita mondana e in generale ai riflettori. E ancora un’immagine in cui lei chiede, con ironia ai suoi seguaci, quanto sia sexy il papà.