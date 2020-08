Carolyn Smith, ansia e paura per la Giudice: “Supererò anche questo”

Carolyn Smith e l’ansia per gli esami

Sono diversi anni che Carolyn Smith sta combattendo contro un brutto male. Purtroppo il tumore non va via ma la giudice di Ballando con le stelle continua a lottare con le unghie e con i denti.

Quando sembrava ormai che stesse per uscirne, durante lo scorso anno la protagonista del talent show ha dovuto affrontare una ricaduta, ma lo ha fatto con la positività e l’energia che la contraddistingue. Oggi, però, Carlolyn Smith è dovuta recarsi a Treviso per sottoporsi a una nuova PET e una TAC. Lo ha comunicato lei stessa attraverso il proprio profilo Instagram, non nascondendo una certa preoccupazione.

Carolyn Smith sconfigge l’ansia e gioisce

Carolyn Smith ha comunicato ai suoi numerosissimi follower le ultime notizie sul uso staot di salute. Attraverso il proprio profilo Instagram ha confessato di sentirsi preoccupata più che altro per un disturbo di tipo ansioso: La mia ansia è solo di stare ferma e non tossire. Ho la tosse psicologica ogni volta. Che pa**e supererò anche questa…

Di recente, Carolyn Smith si era detta pronta per la nuova edizione di Ballando con le stelle 2020. Se per un attimo è sembrata ansiosa e piena di paure, possiamo confermare che è riuscita a sottoporsi alla Pet senza tossire. Dopo essersi sottoposta agli esami di giornata, ha infatti comunicato, gioiosa, il proprio successo: Ho vinto! Non ho tossito! (Continua dopo il post)

Ballando con le stelle al via a settembre

Sembra ormai tutto pronto per Ballando con le stelle 2020. Tra i vari giudici del talent anche quest’anno troveremo Carolyn Smith, pronta a tornare al suo posto. Il programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, sarebbe dovuto partire a marzo scorso, mentre, invece, avrà il via il prossimo 12 settembre.

Le misure cautelari richieste dal Governo, infatti, hanno causato la sospensione di molte trasmissioni tra cui dell’amatissimo reality di ballo di Rai. Per ora, non è chiaro se il format di Ballando subirà delle modifiche sopratutto per quanto riguarda le modalità.

Intanto, dal web spuntano già i primi nomi dei concorrenti. Oltre ad Alessandra Mussolini, gli altri partecipanti sono Antonio Maria Catalani; l’attrice Barbara Bouchet; il pugile al centro dell’attenzione dei media assieme a Diletta Leotta, Daniele Scardina, Elisa Isoardi, Rosalinda Celentano, Gilles Rocca, Lina Sastri, Ninetto Davoli e l’attore Paolo Conticini.