Proposta di matrimonio letteralmente andata a fuoco: brutto ricordo per gli sposi

Un uomo che ha progettato una proposta romantica ha dovuto affrontare un brutto episodio che ha sfiorato la tragedia. Per aver usato ”centinaia di candele tealight” la proposta di matrimonio letteralmente è andata a fuoco. Sebbene i due stiano bene, la stanza è andata K O.

Proposta di matrimonio letteralmente andata a fuoco: condiviso il post sui social

Condividendo lo sfortunato racconto su Twitter della proposta di matrimonio letteralmente andata a fuoco, la South Yorkshire Fire ha scritto che ben tre equipaggi sono dovuti intervenire sul posto per placare questo incendio a Sheffield. Per fortuna, i vigili del fuoco sono stati in grado di affrontare rapidamente l’incendio e nessuno è rimasto ferito.

Hanno quindi iniziato a d effettuare le foto per capire cosa abbia causato l’incendio. Chi vive nell’appartamento ha raccontato di aver riempito la stanza con centinaia di candele per creare l’atmosfera prima di far apparire la domanda. Accanto alle candele, l’uomo aveva messo pure nella stanza dei palloncini. Ha completato l’atmosfera con “una bella bottiglia di vino”.

Una scena romantica divenuta in tragedia

Nel post della South Yorkshire Fire si è letto: “Questa sarebbe dovuta essere la scena di una proposta romantica. Il proprietario della casa, il cui nome rimarrà anonimo per questione di privacy, aveva preparato tutto a puntino, ma adesso ricorderà per altri motivi questo giorno per il resto della sua vita.

Dopo aver allestito con cura la scena romantica, è sceso appena “dietro l’angolo” per andare a prendere la sua ragazza. Ma quando insieme sono tornati all’appartamento, hanno trovato un gran fuoco appiccato che non permetteva di entrare dentro. Condividendo gli scatti della stanza, si possono vedere palloncini e resti di porta candele sparsi ovunque. Mentre i pavimenti e le pareti sono stati gravemente danneggiati dalle fiamme. Se non fosse stato per le rapide azioni dei pompieri questa storia un po’ bizzarra avrebbe potuto diventare una vera e propria tragedia. Approfittando di questo spiacevole equivoco, la Yorkshire Fire ha offerto alcuni consigli sulla sicurezza delle candele.

Il tweet dei vigili del fuoco

In un tweet, i vigili del fuoco hanno scritto: ” Per quanto romantico consideriamo questo episodio, e per quanto noi tutti amiamo le sorprese, le candele possono essere così pericolosi da mettere a repentaglio la propria vita”. Il post ha continuato dicendo che le persone dovrebbero assicurarsi di spegnere correttamente le candele quando hanno finito. Devono altresi assicurarsi che non siano messe vicino a oggetti infiammabili, come tende e tessuti. E infine non bisogna lasciare incustoditi centinaia di lumini (o qualsiasi altra candela).