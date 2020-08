Temptation Island: Valeria e Ciavy sono tornati insieme? Le ultime indiscrezioni

Pare che Valeria e Ciavy siano tornati insieme. Ecco le segnalazioni

Temptation Island: Valeria e Ciavy sono tornati insieme?

Una delle coppie protagoniste della settima edizione di Temptation Island è stata quella formata da Valeria e Ciavy. Dopo quattro anni di storia e di tradimenti da entrambe le parti, lei era sicura dei suoi sentimenti e voleva una convivenza. Lui, invece, trovava sempre scuse per non fare quel passo. Tuttavia, poi nel programma è stata lei ad interessarsi ad un altro ragazzo.

Infatti, nel villaggio delle fidanzate è nata un’attrazione molto forte tra Valeria e il tentatore Alessandro Basciano. Lui lo avevate già conosciuto a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Tra loro, comunque, c’è stato anche un bacio e Valeria ha scoperto che quello con Ciavy era solo un amore malato. Al falò di confronto anticipato, chiesto da Ciavy, Valeria non ha potuto spiegarsi e chiarire e la coppia è uscita ovviamente separata.

Ma è già da qualche giorno che si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di fiamma tra i due. Recentemente anche Manila Nazzaro ha confessato di aver sentito Valeria e che lei stava pensando di tornare con Ciavy, ma ovviamente in modo completamente diverso. Inoltre, Alessandro ha fatto un clamoroso passo indietro.

Valeria e Ciavy ci riprovano

Nell’ultima puntata di Temptation Island Filippo Bisciglia ha incontrato tutti i protagonisti del programma un mese dopo le registrazioni. Ciavy, arrivato da solo all’incontro, aveva detto che stava provando a risentire e rivedere Valeria ma che doveva prendersi i suoi tempi anche se ha sbagliato con lei e ha capito di essere innamorato.

Valeria, invece, aveva confermato i messaggi e gli incontri, ma aveva anche detto al conduttore di non essere più innamorata e che voleva pensare solo a se stessa. Tuttavia, non sembra sia così. Pochi giorni prima della messa in onda la coppia era stata vista al mare insieme e non solo. Adesso sono spuntate le segnalazioni di Amedeo Venza e della pagina Uomini e Donne Classico e Over.

Amedeo ha notato che le foto di Valeria sono dentro ad una macchina, stesso modello di quella di Ciavy. Inoltre, la pagina dedicata a Uomini e Donne ha confermato che la coppia è tornata insieme, probabilmente poco dopo la fine di Temptation Island. Ad ogni modo, nelle prime puntate di Uomini e Donne sicuramente ci sarà il classico confronto delle coppie e ne sapremo qualcosa in più.